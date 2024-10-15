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Кубок африканских наций

Скандальный матч Ливия – Нигерия отменён официально

15 Октября 2024 • 21:08 Комментировать

Футбольная конфедерация Африки (КАФ) отменила матч между сборными Ливии и Нигерии. Он должен был состояться 15 октября в Ливии в рамках отбора на Кубок африканских команд.

«Игра отборочного турнира Кубка африканских наций‑2025 между сборными Ливии и Нигерии не состоится, как было запланировано. Вопрос будет передан в компетентные органы конфедерации», - гласит заявление на сайте КАФ.

Напомним, что сборная Нигерии прилетела в аэропорт, посадка в который не была запланирована ранее. В итоге нигерийские футболисты не могли покинуть его, находились там 16 часов, без доступа к еде и воде. Позднее игрокам нигерийской сборной удалось вернуться домой.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Нигерии Сборная Ливии
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