Бонифасе – о ситуации в Ливии: «Становится страшно»

Сборная Нигерии застряла в заброшенном аэропорту и отказалась играть против Ливии. Некоторые футболисты делились шоком от случившегося посредством публикаций в социальных сетях. Не остался в стороне и Виктор Бонифасе, который на клубном уровне представляет леверкузенский «Байер».

«Становится страшно. Вы, ребята, можете понять. Мы просто хотим вернуться в нашу страну», - написал Бонифасе.

Как известно, нигерийские футболисты провели в аэропорту без воды и питания больше 12 часов. По неизвестной причине представители Ливии не позволили самолёту с нигерийцами осуществить посадку там, где планировалось. Воздушное судно приземлилось в другом месте, где команда и застряла.

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