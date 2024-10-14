Скандал в Африке: Сборная Нигерии отказалась от матча после издевательского приёма

Во вторник вечером сборная Нигерии должна провести матч отбора на Кубок Африки против Ливии. Впрочем, игра не состоится – нигерийцы от неё отказались после издевательского приёма. Об этом в социальных сетях рассказал капитан «суперорлов» Виллиам Трост-Эконг.

По словам Трост-Эконга, правительство Ливии без причины отменило посадку самолёта со сборной Нигерии в Бенгази. Самолёт приземлился в другом месте, и команда более 12 часов провела в заброшенном аэропорту без воды и продуктов питания.