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Скандал в Африке: Сборная Нигерии отказалась от матча после издевательского приёма

14 Октября 2024 • 16:59 Комментировать
Ливия
0:0
Нигерия
отменен

Во вторник вечером сборная Нигерии должна провести матч отбора на Кубок Африки против Ливии. Впрочем, игра не состоится – нигерийцы от неё отказались после издевательского приёма. Об этом в социальных сетях рассказал капитан «суперорлов» Виллиам Трост-Эконг.

По словам Трост-Эконга, правительство Ливии без причины отменило посадку самолёта со сборной Нигерии в Бенгази. Самолёт приземлился в другом месте, и команда более 12 часов провела в заброшенном аэропорту без воды и продуктов питания.

«Мы с командой решили, что не будем играть. В КАФ должны разобраться, что здесь происходит. Пускай они [сборная Ливии] получат свои очки. Мы не согласимся ездить здесь даже с охраной – это не безопасно. Можем только представить, какой отель, и какую еду нам бы предоставили, если бы мы добрались до места…» - написал Трост-Эконг.
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