Сборная Нигерии застряла в аэропорту – Ливия могла врубить ответку

Сборная Нигерии столкнулась с проблемами в Ливии. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на PoojaMedia, «суперорлы» застряли в ливийском аэропорту на 16 часов. У футболистов даже не было еды и питья.

В социальных сетях уже появились кадры, на которых нигерийцы пытаются отдохнуть прямо в зале ожидания аэропорта.

По данным SaharaReporters, проблема заключалась в решении ливийской стороны изменить рейс, которым сборная Нигерии должна была добраться непосредственно на матч. Источник отмечает, что Ливия могла врубить ответку – на прошлой неделе ливийские футболисты по прибытию в Нигерию были вынуждены провести в аэропорту более трёх часов из-за проблем с автобусом.