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Мазрауи пропустит матчи сборной Марокко из-за травмы слухи

07 Октября 2024 • 21:40 Комментировать
Марокко
...
ЦАР
12.10 22:00

Защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссаир Мазрауи покинет расположение сборной Марокко. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 26-летний футболист не сможет помочь своей национальной команде в предстоящих матчах из-за повреждения.

За свою карьеру Мазрауи появился на поле в 29 матчах в составе сборной Марокко, в которых отметился двумя забитыми голами.

12 октября сборная Марокко примет ЦАР в рамках третьего тура отборочного турнира Кубка африканских наций. Добавим, что спустя три дня команды проведут ответный поединок.

Напомним, с лета 2024 года Мазрауи выступает за «Манчестер Юнайтед», перебравшись из «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Марокко Нуссаир Мазрауи ещё теги

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МАРОККО ЦАР
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