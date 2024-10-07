Защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссаир Мазрауи покинет расположение сборной Марокко. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 26-летний футболист не сможет помочь своей национальной команде в предстоящих матчах из-за повреждения.

За свою карьеру Мазрауи появился на поле в 29 матчах в составе сборной Марокко, в которых отметился двумя забитыми голами.

12 октября сборная Марокко примет ЦАР в рамках третьего тура отборочного турнира Кубка африканских наций. Добавим, что спустя три дня команды проведут ответный поединок.

Напомним, с лета 2024 года Мазрауи выступает за «Манчестер Юнайтед», перебравшись из «Баварии».