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Кубок африканских наций

Сборная Сенегала рассталась с Алиу Сиссе спустя девять лет официально

02 Октября 2024 • 18:49 Комментировать

Федерация футбола Сенегала официально сообщила об уходе с поста главного тренера Алиу Сиссе.

Сиссе возглавлял одну из сильнейших африканских сборных с 2015 года. Вместе с командой он стал серебряным призёром Кубка Африки в 2019 году, а в 2021 году выиграл Кубок Африки. На мундиале 2022 года сборная Сенегала при Сиссе смогла выйти в плей-офф, остановившись на стадии 1/8 финала.

Специалисту 48 лет, он начал свою тренерскую карьеру в 2011 году и почти всё время он работал в системе национальной сборной Сенегала. Будучи игроком, выступал за «Лилль», «ПСЖ» и другие коллективы, в основном – из Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Алиу Сиссе
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