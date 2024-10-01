​ФИФА дисквалифицировала Это'О

ФИФА дисквалифицировала Самуэля Это'О сроком на шесть месяцев, ему запрещено участвовать в матчах сборной Камеруна - то есть даже присутствовать на стадионе в ходе этих встреч.

Это наказание за поведение во время матча 11 сентября 2024 года между женскими молодёжными сборными Бразилии и Камеруна, прошедшем в Колумбии в рамках соответствующего чемпионата мира. Поведение бывшей звезды «Интера» и «Барселоны» показалось чиновникам слишком вызывающим и оскорбительным.

Также, напомним, Это'о, в прошлом поигравший в России за «Анжи», судится с руководством АКФ, обвинившей его в договорных матчах и оштрафовавшей на 200 тысяч долларов США.