Голы Бонгонды, Сперцяна и Сако, ассисты Тикнизяна и Печенина, автогол Арутюняна: Как легионеры РПЛ сыграли за сборные

Завершился сентябрьский перерыв в клубном футболе на матчи сборных. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как сыграли легионеры клубов РПЛ за свои национальные команды. В зонах УЕФА и КОНКАКАФ проводились матчи Лиги наций, в Южной Америке и Азии – квалификация к чемпионату мира 2026 года, в Африке – отбор на КАН-2025. Матчи юношеских и молодёжных сборных не учитывались. В скобках указаны итоговые счета.

«Зенит»

Защитник Нуралы Алип провёл за сборную Казахстана полные игры против команд Норвегии (0:0) и Словении (0:3). Защитник Страхинья Эракович сыграл за Сербию первый тайм с Испанией (0:0), где получил жёлтую карточку на пятой минуте за грубую игру, а также целую встречу с Данией (0:2).

«Краснодар»

Уругвайский защитник Лукас Оласа был заменён из-за повреждения на 78-й минуте матча с Парагваем, зато полностью отыграл следующую встречу – с Венесуэлой. По 0:0. Полузащитник Кевин Кастаньо и нападающий Джон Кордоба одновременно вышли на замену за Колумбию на 79-й минуте против Аргентины (2:1). До этого Кордоба отыграл 72 минуты со старта против Перу (1:1).

Полузащитник Кевин Ленини провёл полные матчи за Кабо-Верде против Египта (0:3) и Мавритании (2:0), во втором случае получил жёлтую карточку на 24-й минуте. Защитник Георгий Арутюнян и атакующий полузащитник Эдуард Сперцян целиком сыграли за Армению матчи с Латвией (4:1) и Северной Македонией (2:0). Во встрече с латвийцами забили оба: Арутюнян – в свои ворота (на 9-й минуте сделал счёт 1:1), Сперцян – в чужие (на 86-й установил окончательный счёт).

«Локомотив»

Армянский вингер Наир Тикнизян провёл полную игру с Латвией и заменился на 66-й минуте против Северной Македонии. В первом матче сделал голевой пас на 6-й минуте открывшему счёт Бичахчяну, а во втором матче получил жёлтую карточку на 54-й. Албанский защитник Марио Митай сыграл по 90 минут с Украиной (2:1) и Грузией (0:1).

«Спартак»

Защитник Миенти Абена провёл также целиком игры за Суринам против Гайаны (3:1) и Гваделупы (0:1). Защитник Олег Рябчук отыграл от звонка до звонка за Молдову с Мальтой (2:0). Люксембургский полузащитник Кристофер Мартинс провёл полные игры с Северной Ирландией (0:2) и Беларусью (0:1), во втором матче отметился жёлтой карточкой на 89-й минуте.

Нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде появился на замену на 62-й минуте против Гваделупы (3:0) и был заменён на 71-й против Гватемалы (0:0). Ямайский форвард Шамар Николсон оба раза вступал в игру со скамейки: на 58-й минуте в матче с Кубой (0:0) и на 84-й минуте во встрече с Гондурасом (2:1). Тео Бонгонда, представляющий ДР Конго, был заменён на 80-й минуте против Гвинеи (1:0) и вышел на замену на 32-й Эфиопии (2:0). Во втором матче Бонгонда открыл счёт на 62-й минуте.

ЦСКА

Форвард Виктор Давила сыграл в основе за Чили против Аргентины (0:3) и Боливии (1:2). Менялся на 61-й и 60-й минутах соответственно. Против аргентинцев получил жёлтую карточку на 40-й минуте за подножку. Малийский нападающий Секу Койта выходил на замены на 63-й минуте против Мозамбика (1:1) и на 66-й против Эсватини (1:0). Также оба раза вступал в игру со скамейки Аббосбек Файзуллаев за сборную Узбекистана: на 60-й минуте в игре с КНДР (1:0) и на 65-й в игре с Кыргызстаном (3:2).

«Динамо»

Защитник Фабиан Бальбуэна провёл за Парагвай полный матч против Бразилии (1:0). Уругваец Николас Маричаль сыграл за Уругвай первый тайм с Парагваем и вышел на замену на 5-й минуте вместо получившего травму Себастьяна Касереса в матче с Венесуэлой. Обе встречи закончились вничью 0:0.

«Ростов»

Защитник Умар Сако не только провёл за Нигер полный матч против Ганы (дебют за сборную), но и спас свою команду от поражения ответным голом на 81-й минуте (1:1).

«Рубин»

Защитник Рустам Ашурматов отыграл за Узбекистан 90 минут против Северной Кореи (1:0) и 62 минуты со стартового свистка против Кыргызстана (3:2), где ему вручили жёлтую карточку на 34-й минуте. Полузащитник Иву Угочукву провёл за команду Армения от «А» до «Я» матчи с Латвией (4:1) и Северной Македонией (2:0).

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«Крылья Советов»

Защитник Томас Галдамес вышел в старте и отыграл 72 минуты за Чили против Аргентины (0:3). Фланговый игрок Виктор Печенин провёл за Беларусь по 90 минут в матчах с Болгарией (0:0) и Люксембургом (1:0). Во втором случае отдал голевой пас на Громыко на 76-й минуте.

«Пари НН»

Нападающий Зе Турбо сыграл за Гвинею-Бисау во встречах с Эсватини (1:0) и Мозамбиком (1:2). В первой игре вышел на замену на 73-й минуте, а во второй игре ушёл на замену чуть раньше – на 72-й.

«Оренбург»

Иранский форвард Мохаммад Горбани появился на поле со скамейки на 76-й минуте матча с ОАЭ (1:0). Полузащитник Иван Башич провёл час в игре со старта за Боснию и Герцеговину против Венгрии (0:0).

«Химки»

Защитник Захар Волков сыграл целые матчи за Беларусь против Болгарии (0:0) и Люксембурга (0:1). Полузащитник Кирилл Капленко – только первый из них.

«Акрон»

Хавбек Боян Димоски провёл за Северную Македонию от звонка до звонка игры с Фарерскими островами (1:1) и Арменией (0:2). Нападающий Жилсон Беншимол вышел за Кабо-Верде на второй тайм против Египта (0:3) и был заменён на 82-й минуте против Мавритании (2:0).

«Ахмат»

Защитник Надер Гандри появлялся на замены в концовках матчей Туниса с Мадагаскаром (1:0) и Гамбией (2:1). На 87-й и 90-й минутах соответственно. Нападающий Максим Самородов играл за Казахстан с 58-й минуты против Норвегии (0:0) и с 1-й по 45-ю против Словении (0:3).

«Факел»

Полузащитник сборной Молдовы Никита Моцпан получил жёлтую карточку на 65-й минуте встречи Лиги наций с Мальтой (2:0) и был заменён 5 минут спустя. В товарищеском матче с Сан-Марино (1:0) он отыграл второй тайм.

Кирилл Иванцов