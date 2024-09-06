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Кубок африканских наций

​Петкович: «Африканский футбол сильнее европейского»

06 Сентября 2024 • 01:59 Комментировать

Неожиданное заявление сделал бывший наставник сборной Швейцарии и римского «Лацио», Владимир Петкович. Хорватский специалист с боснийскими документами заявил, что считает африканский футбол более конкурентоспособным, нежели европейский. Сейчас Петкович, напомним, работает со сборной Алжира - одной из лучших африканских национальных команд.

- Африканский футбол, вне всяких сомнений, сильно отличается от европейского. Он развивается, и, как я считаю, он лучше европейского. Уже во время последнего Кубка Африки было видно, сколь он конкурентоспособен, - цитирует слова Петковича derbyderbyderby.it.

Петкович возглавил сборную Алжира в феврале.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Алжира Владимир Петкович
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