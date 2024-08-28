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​Лаббадия - новый тренер сборной Нигерии

28 Августа 2024 • 02:42 Комментировать

Немецкий специалист Бруно Лаббадия возглавил сборную Нигерии и будет руководить её квалификационным циклом к чемпионату мира 2026 года.

Сейчас Лаббадии 58 лет, он настоящий эксперт по немецкому футболу, так как всю свою карьеру проработал в Германии. В основном не в самых сильных клубах, но в его послужном списке есть и «Штутгарт», и «Байер», и «Гамбург», и «Вольфсбург».

Лаббадия занял место Джорджа Финиди, бывшей звезды амстердамского «Аякса» и победителя Лиги чемпионов в 1995 году - он протренировал сборную своей страны совсем недолго, возглавив национальную команду в конце апреля.


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Евро-Футбол.Ру,
Бруно Лаббадия Сборная Нигерии
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