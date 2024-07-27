Дугласа Косту приглашают в Тунис

Разорвавший свои отношения с бразильским «Флуминенсе» после шести месяцев выступлений Дуглас Коста может оказаться в Африке - его приглашают в чемпионат Туниса. Интерес к нему проявляет «Эсперанс» из этой североафриканской страны. В следующем году этот клуб примет участие в клубном чемпионате мира, а потому «Эсперансу» требуется усиление.

Но не факт, что игрок, в прошлом выступавший за такие клубы, как «Бавария» и «Ювентус», согласится на переезд в достаточно экзотический чемпионат Туниса. Особенно если у него появятся варианты с возвращением в один из европейских чемпионатов.