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Кубок африканских наций

Дугласа Косту приглашают в Тунис

27 Июля 2024 • 17:36 Комментировать

Разорвавший свои отношения с бразильским «Флуминенсе» после шести месяцев выступлений Дуглас Коста может оказаться в Африке - его приглашают в чемпионат Туниса. Интерес к нему проявляет «Эсперанс» из этой североафриканской страны. В следующем году этот клуб примет участие в клубном чемпионате мира, а потому «Эсперансу» требуется усиление.

Но не факт, что игрок, в прошлом выступавший за такие клубы, как «Бавария» и «Ювентус», согласится на переезд в достаточно экзотический чемпионат Туниса. Особенно если у него появятся варианты с возвращением в один из европейских чемпионатов.


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Евро-Футбол.Ру,
Дуглас Коста Эсперанс чемпионат Туниса ещё теги
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