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Кубок африканских наций

​Лучший бомбардир прошедшего Кубка Африки может быть дисквалифицирован

19 Июня 2024 • 00:07 Комментировать

Эмилио Нсуэ произвёл фурор минувшей зимой на Кубке Африки - он забил пять голов, став лучшим бомбардиром турнира, а сборная Экваториальной Гвинеи благодаря ему прошла в плей-офф турнира, чего с ней ранее никогда не случалось.

Но уже тогда над ним висел дамоклов меч - ещё одиннадцать лет назад ФИФА запретила ему выступать в сборной Экваториальной Гвинеи в силу того, что ранее он был задействован за испанскую сборную.

И сейчас ФИФА, проведя ещё один анализ ситуации, подтвердила вердикт - Нсуэ не имел права играть на Кубке Африки и подлежит дисквалификации на шесть месяцев. Правда, историю Кубка Африки это не перепишет, результаты Экваториальной Гвинеи останутся в силе, но вот в матчах к отбору чемпионата мира 2026 года Нсуэ также успел принять участие - и вот за это может пострадать уже вся сборная, ей может быть присуждено техническое поражение.

А речь о двух победах над Намибией и Ливией, причем мячи в этих играх забивал, конечно же, именно Эмилио Нсуэ. Кроме того, федерацию футбола Экваториальной Гвинеи могут оштрафовать на 150 тысяч евро - внушительная сумма по меркам этого небольшого государства.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Экваториальной Гвинеи Эмилио Нсуэ
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