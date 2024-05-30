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Кубок африканских наций

​У сборной Камеруна снова сменился тренер

30 Мая 2024 • 02:03 Комментировать

И снова хаос в сборной Камеруна - назначенный не далее чем в начале апреля на должность главного тренера бельгиец Марк Брис уволен президентом федерации - Самюэлем Это'О, который  уже давно прослыл эдаким футбольным диктатором в Камеруне.

Это'О не хотел работать с Брисом, которого назначил министр спорта Камеруна. Свои претензии бельгийскому специалисту он выразил в малодипломатичной манере, после чего уволил его, сообщает derbyderbyderby.it. Это означает, что скрытное противостояние правительства страны и федерации футбола во главе с бывшим нападающим «Барселоны» и «Интера» продолжается.

Ну а избранником Это'О стал Мартин Ндтонгу Мпиле, 66-летний уроженец Дуалы, одного из самых важных городов Камеруна. Уже в начале июня ему предстоит провести два важных матча в квалификации к ЧМ-2026 - сперва с островами Зелёного Мыса, а затем со сборной Анголы.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна Самюэль Это-О Марк Брис Мартин Ндтонгу Мпиле ещё теги
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