​Джордж Финиди стал новым наставником сборной Нигерии

Новый тренер в сборной Нигерии - у руля команды встал бывший футболист амстердамского «Аякса» Джордж Финиди. Он сменит на этом посту Жозе Пезейру, который покинул сборную ещё в феврале, после поражения на Кубке Африки от Кот-д'Ивуара.

Надо заметить, что Финиди уже успел познакомиться со сборной - до официального назначения он уже провёл в качестве временного тренера два товарищеских матча против сборных Ганы и Мали.

При этом Финиди, работавший в помощниках у Пезейру, успевал тренировать и клуб «Энимба», но сейчас, скорее всего, ему придётся выбирать - чай, всё-таки не Валерий Карпин, на два фронта его не хватит.

Тем более, что и работа новая ответственная - от Финиди, в отличие от Карпина, ждут, что сборная Нигерии квалифицируется на следующий чемпионат мира.