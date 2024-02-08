Бонгонда Кубок Африки не выиграет: Кот-д'Ивуар прошёл в финал, одолев ДР Конго

В полуфинальном матче Кубка Африки между сборными Кот-д'Ивуара и ДР Конго определялся соперник команды Нигерии по финалу.

Сборная Кот-д'Ивуара является хозяйкой Кубка Африканских наций 2023 года, проходящего на самом деле в 2024 году. На групповом этапе «слоны» проиграли не только Нигерии, но и даже Экваториальной Гвинее. До этого у них была победа над Гвинеей-Бисау. В итоге лишь с третьего места в группе A ивуарийцы проследовали в стадию плей-офф.

В 1/8 финала подопечные Фаэ Эмерса одолели Сенегал по пенальти, а в четвертьфинале выбили сборную Мали с дополнительным временем, забив ключевые голы на 90-й и 120+2-й минутах. Как говорится, дома и стены помогают. Если брать предыдущий розыгрыш Кубка Африки, то там ивуарийцы вылетели в 1/8 финала от Египта по пенальти.

Сборная Демократической Республики Конго, наоборот, в 1/8 финала в этом году по пенальти одолела Египет. Из группы F она вышла с тремя ничьими (против Замбии, Марокко и Танзании). В четвертьфинале же «леопарды» одержали волевую победу в основное время над соперниками из Гвинеи.

Конголезцы показали, что не боятся своего соперника. Активно они заиграли со старта матча. Бакамбу даже отправил мяч в сетку чужих ворот после углового, но судья отменил гол, поскольку Седрик выбил мяч ногой уже из рук вратаря Яхья Фофана. Потом хозяева показали кое-что. Синго навесил справа, и Адингра головой пробил мимо створа. Позже Какута нанёс удар из района линии штрафной площади с рикошетом, после чего мяч забрал в свои перчатки Яхья Фофана.

В конце первого тайма активизировались ивуарийцы. Аллеру удалось пробить через себя где-то с двенадцати метров, и получилось выше створа. Немного погодя всё тот же Аллер каким образом промахнулся вторым этажом мимо створа после подачи справа от Синго? Плюс Кесси лупанул ещё до перерыва в дальнюю штангу с правого полуфланга.

В перерыве Себастьен Дезабр отрядил на замену спартаковца Тео Бонгонда, и тот едва не вывел сборную ДР Конго вперёд в счёте на первых минутах второго тайма. Но пробил Бонгонда в сетку с внешней стороны. Ивуарийцы же открыли своё атакующее дыхание и в середине тайма взломали чужие ворота. Градель в падении подал справа от лицевой к дальней штанге, а Аллер ногой из-под Калюлю с рикошетом от газона отправил мяч в правый угол (1:0).

Гол получился красивым, и трибуны зашлись гулом от радости. Попал бы Аллер головой в створ через считанные минуты после подачи углового – было бы совсем хорошо для «слонов». Но и так обошлось для них. Хозяйка турнира сборная Кот-д'Ивуара сохранила минимальный счёт и прошла в финал Кубка Африки, где сыграет в воскресенье с Нигерией. А в субботу в матче за третье место поспорят команды ЮАР и ДР Конго.

Кирилл Иванцов