Национальная сборная Египта, провалившая Кубок Африки, обрела нового главного тренера. Им стал 57-летний Хусам Хасан. Вместе с ним помогать ему на новом посту будет его родной брат Ибрагим Хасан.

Хусам Хасан – знаковая фигура для всего египетского футбола. Ведь именно он со своими 68 забитыми мячами является лучшим бомбардиром в истории египетской сборной. Никто, даже действующий форвард команды Мохамед Салах его достижение пока не превзошёл.

Ранее сборную Египта покинул экс-тренер «Спартака» Руй Витория. Египтяне покинули текущий Кубок Африки на стадии 1/8 финала, вылетев от сборной ДР Конго.