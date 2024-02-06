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Кубок африканских наций

Сборная Египта обрела нового главного тренера официально

06 Февраля 2024 • 23:02 Комментировать

Национальная сборная Египта, провалившая Кубок Африки, обрела нового главного тренера. Им стал 57-летний Хусам Хасан. Вместе с ним помогать ему на новом посту будет его родной брат Ибрагим Хасан.

Хусам Хасан – знаковая фигура для всего египетского футбола. Ведь именно он со своими 68 забитыми мячами является лучшим бомбардиром в истории египетской сборной. Никто, даже действующий форвард команды Мохамед Салах его достижение пока не превзошёл.

Ранее сборную Египта покинул экс-тренер «Спартака» Руй Витория. Египтяне покинули текущий Кубок Африки на стадии 1/8 финала, вылетев от сборной ДР Конго.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Египта Хусам Хасан
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