Салах отреагировал на увольнение экс-тренера «Спартака» из сборной Египта

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах в социальных сетях обратился к Руи Витории, который, 4 февраля, был отправлен в отставку с поста главного тренера национальной команды.

«Спасибо за все, тренер. Желаю вам всего наилучшего в будущем», — написал Салах в социальных сетях.

Сообщается, что Витория лишился своего поста из-за неудачно проведённого Кубка африканских наций. Под его руководством Египет в группе сыграл все три игры вничью, заняв второе место в группе. А в плей-офф команда в 1/8 финала проиграла в серии пенальти ДР Конго.

Российскому зрителю Витория запомнился работой в московском «Спартаке», в котором работал с мая по декабрь 2021 года.