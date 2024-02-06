Это'О подал в отставку с поста президента федерации футбола Камеруна

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Самюэль Это’О, занимающий место президента федерации футбола Камеруна, подал в отставку. Об этом рапортуют журналисты издания Fecafoot.

Согласно сведениям источника, несмотря на заявление, которое руководитель сделал на заседании по выступлению сборной Камеруна на Кубке Африки, исполнительный комитет федерации не принял его отставку.

Стоит отметить, что Это’О возглавляет федерацию футбола страны с 2021 года.

Сборная Камеруна провально выступила на Кубке Африки, проиграв на стадии 1/8 финала Нигерии со счетом 0:2.