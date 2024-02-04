Португальский специалист Руй Витория уволен с поста главного тренера сборной Египта. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Отмечается, что такое решение было принято из-за неудачного выступления сборной Египта на Кубке африканских наций. Напомним, команда вышла в плей-офф турнира, заняв второе место в группе B, а в 1/8 финала египтяне проиграли в серии пенальти ДР Конго.

Исполняющим обязанности главного тренера сборной Египта назначен Мохамед Юссеф.

Российскому зрителю 53-летний Витория знаком по работе в московском «Спартаке», который он возглавлял с мая по декабрь 2021 года.