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Кубок африканских наций

Экс-тренер «Спартака» уволен из сборной Египта официально

04 Февраля 2024 • 21:42 Комментировать
Египет
1:1
ДР Конго

Португальский специалист Руй Витория уволен с поста главного тренера сборной Египта. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Отмечается, что такое решение было принято из-за неудачного выступления сборной Египта на Кубке африканских наций. Напомним, команда вышла в плей-офф турнира, заняв второе место в группе B, а в 1/8 финала египтяне проиграли в серии пенальти ДР Конго.

Исполняющим обязанности главного тренера сборной Египта назначен Мохамед Юссеф.

Российскому зрителю 53-летний Витория знаком по работе в московском «Спартаке», который он возглавлял с мая по декабрь 2021 года.

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