Известны все полуфиналисты Кубка Африки

В субботу, 3 февраля, прошли заключительные поединки четвертьфинальной стадии Кубка Африки. По их результатам определились все участники ½ финала континентального турнира.

В среду, 7 февраля, национальная команда ЮАР сыграет против сборной Нигерии. Поединок стартует в 20:00 по московскому времени. В тот же день силами померяются сборные Кот-д’Ивуара и ДР Конго. Начало этого матча запланировано в 23:00 по московскому времени.

Поединок за третье место пройдет в субботу, 10 февраля. Финальная встреча Кубка Африки состоится в воскресенье, 11 февраля.