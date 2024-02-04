Сборная ЮАР пробилась в полуфинал Кубка Африки по итогам серии пенальти

Сборные Кабо-Верде и ЮАР оспаривали последний пропуск в полуфинал Кубка африканских наций. Соперники избегали риска, понимая цену ошибки. Первый реально хороший момент возник уже после перерыва. Гарри Родригес получил мяч на левом краю штрафной и несильно покатил в ближний угол, плохое завершение, и вратарь на месте. В концовке основного времени Жилсон Таварес со средней дистанции опасно пробил, и кипер перевел мяч в штангу.

В начале овертайма Михлали Маямбела в упор наносил удар - парировано. Эвиденс Макгола выиграл воздух и пробил с отскоком от газона, а вратарь вынул мяч из-под планки.

Ничья 0:0, скорее, была закономерной. А голы болельщики увидели уже в серии пенальти. Ее выиграла сборная ЮАР.