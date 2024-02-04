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Кубок африканских наций

Сборная ЮАР пробилась в полуфинал Кубка Африки по итогам серии пенальти

04 Февраля 2024 • 01:52 Комментировать
Кабо-Верде
0:0
ЮАР

Сборные Кабо-Верде и ЮАР оспаривали последний пропуск в полуфинал Кубка африканских наций. Соперники избегали риска, понимая цену ошибки. Первый реально хороший момент возник уже после перерыва. Гарри Родригес получил мяч на левом краю штрафной и несильно покатил в ближний угол, плохое завершение, и вратарь на месте. В концовке основного времени Жилсон Таварес со средней дистанции опасно пробил, и кипер перевел мяч в штангу.

В начале овертайма Михлали Маямбела в упор наносил удар - парировано. Эвиденс Макгола выиграл воздух и пробил с отскоком от газона, а вратарь вынул мяч из-под планки.

Ничья 0:0, скорее, была закономерной. А голы болельщики увидели уже в серии пенальти. Ее выиграла сборная ЮАР.

Протокол игры  
Кабо-Верде

0:0

(пен. 1:2)

ЮАР
Возинья ЖозимарМорейра СтивенКоста ЛоганЛопес РобертоПальинья ЖуанМонтейру Жамиру 86' (Дуарте Ларос ( 86') Ленини Пина 65' (Андраде Патрик ( 65') Роша Кенни 119' (Тейшейра Брайан ( 119') Мендеш Райан  27' 65' (Семедо Вилли ( 65') Родригес Гарри 72' (Бебе Тьягу ( 72') Кабрал Жоване 87' (Таварес Жилсон ( 87')
Запасные: Диней БорхесТавареш ДиланКукаСтопира ТаварешСилва ДиланДуарте Дерой
Уильямс РонвенМудау Кхулисо 103' (Мобби Нико ( 103') Кекана ГрантМвала МотобиМодиба МафосаМокоена ТебохоСитоле СфефелоМорена Тапело 63' (Масеко Тапело ( 63'Машего Терренс 114') Зване Темба 91' (Адамс Джейден ( 91') Тау Перси 85' (Маямбела Михлали ( 85') Макгопа Эвиденс 103' (Лепаса Закеле ( 103')
Запасные: Апполлис ОсуинКсулу СияндаГосс РикардоМонаре ТабангСибиси НкосинатиМотва Вели
03 февраля. Стадион "Стад Шарль Конан Банни".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Юар Сборная Кабо-Верде

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