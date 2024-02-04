Сборная ЮАР пробилась в полуфинал Кубка Африки по итогам серии пенальти

Сборные Кабо-Верде и ЮАР оспаривали последний пропуск в полуфинал Кубка африканских наций. Соперники избегали риска, понимая цену ошибки. Первый реально хороший момент возник уже после перерыва. Гарри Родригес получил мяч на левом краю штрафной и несильно покатил в ближний угол, плохое завершение, и вратарь на месте. В концовке основного времени Жилсон Таварес со средней дистанции опасно пробил, и кипер перевел мяч в штангу.
В начале овертайма Михлали Маямбела в упор наносил удар - парировано. Эвиденс Макгола выиграл воздух и пробил с отскоком от газона, а вратарь вынул мяч из-под планки.
Ничья 0:0, скорее, была закономерной. А голы болельщики увидели уже в серии пенальти. Ее выиграла сборная ЮАР.
Протокол игры
|Кабо-Верде
0:0
(пен. 1:2)
|ЮАР
Возинья Жозимар•Морейра Стивен•Коста Логан•Лопес Роберто•Пальинья Жуан•Монтейру Жамиру86' (Дуарте Ларос (86') •Ленини Пина65' (Андраде Патрик (65') •Роша Кенни119' (Тейшейра Брайан (119') •Мендеш Райан 27'65' (Семедо Вилли (65') •Родригес Гарри72' (Бебе Тьягу (72') •Кабрал Жоване87' (Таварес Жилсон (87')
Уильямс Ронвен•Мудау Кхулисо103' (Мобби Нико (103') •Кекана Грант•Мвала Мотоби•Модиба Мафоса•Мокоена Тебохо•Ситоле Сфефело•Морена Тапело63' (Масеко Тапело (63'•Машего Терренс114') •Зване Темба91' (Адамс Джейден (91') •Тау Перси85' (Маямбела Михлали (85') •Макгопа Эвиденс103' (Лепаса Закеле (103')
03 февраля. Стадион "Стад Шарль Конан Банни".
Бан пользователя