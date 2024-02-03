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Кубок африканских наций

Сборная Кот-д'Ивуара в меньшинстве забила на 90-й и 120-й минутах и пробилась в полуфинал

03 Февраля 2024 • 22:47 Комментировать
Мали
1:2
Кот-д'Ивуар

Четвертьфинал Кубка Африки между сборными Мали и Кот-д'Ивуара прошёл с небольшим количеством моментов. Номинальные хозяева едва не получили пенальти, но затяжные видеоповторы убедили арбитра, что фола на 11-метровый не было. Тут же Адама Траоре ворвался в штрафную, где его сбили. Пострадавший бил пенальти в угол, а голкипер выручил. В конце первого тайма Одилон Коссуну получил вторую желтую карточку. На 71-й минуте Нене Доргелес стрельнул метров с 28 и попал в самую девятку - 1:0. На 90-й минуте Симон Адингра проник в штрафную справа, разобрался с обороной и вывел на удар Франка Кесси, вратарь выручил, но Адингра добавил мяч - 1:1. В компенсированное время Себастьян Аллер мог стать героем матча, но с линии вратарской головой нанес удар в перекладину. На последней минуте вместо серии пенальти ивуарийцы праздновали победу - Секо Фофана пробил со средней дистанции, и мяч рикошетом от Умара Дьяките влетел в сетку.

1:2, сборная Кот-д'Ивуара в полуфинале.

Протокол игры  
Мали1:2Кот-д'Ивуар
(1:0) Доргелес Нене71'  
  90'Адингра Симон (1:1)
  120'Дьяките Умар (1:2)
Диарра ДжигиТраоре АмариКуяте КикиНьякате СикуСако ФалаеКулибали Лассана  80' 89' (Фофана Мамаду ( 89') Самассеку Диади 102' (Сиссоко Ибраим II ( 102') Айдара Амаду  45' 62' (Диабате Фуссейни ( 62') Думбия Камори 90' (Биссума Ив ( 90') Траоре Адама II  39' 63' (Доргелес Нене ( 63') Синайоко Лассин 89' (Траоре Бубакар ( 89')
Запасные: Диавара ИсмаэльНиакате ЮссуфДьенг АлиуКойта СекуДиарра МуссаДумбия Мусса
Фофана ЯхьяОрье Серж  37' 46' (Аллер Себастьян ( 46') Коссуну Одилон  16'  43'Н'Дика ЭванКонан ГисленСери Жан-Мишель 86' (Адингра Симон ( 86') Кесси ФранкПепе Николя 45' (Синго Вилфред ( 45') Фофана СекоГрадель Макс-Ален 73' (Дьяките Умар ( 73'  111') Куаме Кристиан  33' 46' (Боли Вийи ( 46')
Запасные: Сангаре БадраАмани ЖанБога ЖеремиДиалло ИсмаэльКонате КаримБамба ДжонатанСангаре Ибрахим
03 февраля. Стадион "Стад де ла Пе".

 

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Сборная Мали Сборная Кот д-Ивуара

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