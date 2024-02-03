Сборная Кот-д'Ивуара в меньшинстве забила на 90-й и 120-й минутах и пробилась в полуфинал

Четвертьфинал Кубка Африки между сборными Мали и Кот-д'Ивуара прошёл с небольшим количеством моментов. Номинальные хозяева едва не получили пенальти, но затяжные видеоповторы убедили арбитра, что фола на 11-метровый не было. Тут же Адама Траоре ворвался в штрафную, где его сбили. Пострадавший бил пенальти в угол, а голкипер выручил. В конце первого тайма Одилон Коссуну получил вторую желтую карточку. На 71-й минуте Нене Доргелес стрельнул метров с 28 и попал в самую девятку - 1:0. На 90-й минуте Симон Адингра проник в штрафную справа, разобрался с обороной и вывел на удар Франка Кесси, вратарь выручил, но Адингра добавил мяч - 1:1. В компенсированное время Себастьян Аллер мог стать героем матча, но с линии вратарской головой нанес удар в перекладину. На последней минуте вместо серии пенальти ивуарийцы праздновали победу - Секо Фофана пробил со средней дистанции, и мяч рикошетом от Умара Дьяките влетел в сетку.

1:2, сборная Кот-д'Ивуара в полуфинале.