​Ренар может возглавить сборную Египта

Эрве Ренар близок к тому, чтобы стать главным тренером национальной сборной Египта. Как сообщает Kora Plus, 55-летний французский специалист приблизился к достижению договорённости с Федерацией футбола Египта.

Стоит сказать, что по ходу своей карьеры Эрве Ренар тренировал многие национальные команды – сборные Ганы (член штаба), Замбии, Анголы, Кот-д’Ивуара, Марокко и Саудовской Аравии. С конца марта Ренар тренирует женскую сборную Франции.

Напомним, что сборная Египта неудачно выступила на Кубке африканских наций, вылетев уже на стадии 1/8 финала.