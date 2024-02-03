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Кубок африканских наций

​Ренар может возглавить сборную Египта

03 Февраля 2024 • 18:55 Комментировать

Эрве Ренар близок к тому, чтобы стать главным тренером национальной сборной Египта. Как сообщает Kora Plus, 55-летний французский специалист приблизился к достижению договорённости с Федерацией футбола Египта.

Стоит сказать, что по ходу своей карьеры Эрве Ренар тренировал многие национальные команды – сборные Ганы (член штаба), Замбии, Анголы, Кот-д’Ивуара, Марокко и Саудовской Аравии. С конца марта Ренар тренирует женскую сборную Франции.

Напомним, что сборная Египта неудачно выступила на Кубке африканских наций, вылетев уже на стадии 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Египта Эрве Ренар
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