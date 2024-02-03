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Кубок африканских наций

Сборная ДР Конго добыла волевую победу и пробилась в полуфинал Кубка Африки

03 Февраля 2024 • 01:00 Комментировать
ДР Конго
3:1
Гвинея
окончен

В четвертьфинале Кубка Африки сборная ДР Конго создала намного больше моментов, чем соперники из Гвинеи-Бисау и заслуженно победила. На 20-й минуте Мохамед Байо был сбит в штрафной - пенальти. Пострадавший пробил правее центра, а голкипер не угадал - 0:1. Быстрый ответ противника - после углового на дальней штанге мяч получи Шансель Мбемба и вторым касанием сравнял счет. Фасине Конте плохо сыграл на партнера, когда они вдвоем вываливались на ворота. Тут же наказание от противника - пенальти. Йоан Висса пробил под штангу, и вратарь не дотянулся - 2:1. Точку поставил Артур Масуаку, который не стал подавать со штрафного, а метко поразил ближнюю девятку.

3:1, и команда Демократической Республики Конго вышла в полуфинал.

Протокол игры  
ДР Конго3:1Гвинея
  20'Байо Мохамед (0:1)
(1:1) Мбемба Шансель27'  
(2:1) Висса Йоан65'  
(3:1) Масуаку Артур82'  
Мпаси-Нзау ЛионельКалюлю ГедеонМбемба ШансельБака Энок ИнонгаМасуаку Артур  37'Бонгонда Тео 84' (Тшибола Аарон ( 84') Мутуссами СамуэльПикель ШарльЭлиа Мешак 59' (Мвумпа Силас ( 59') Бакамбу Седрик 72' (Банза Симон ( 72') Висса Йоан 84' (Кайембе Йорис ( 84')
Запасные: Байейе БрайанДиангана ГрэдиБатубинсика ДиланМайеле ФистонБерто ДимитриБушири РоккиМфулу ОменукеСиади Баджо
Коне ИбрагимДиаките Ибрахим 90' (Конт Антуан ( 90') Дьякаби МуктарЖанвье ЖульянСилла ИссиагаГилавоги Морган 59' (Туре Абдулайе ( 59') Кейта НабиДиавара Амаду  64' 69' (Гирасси Серу ( 69') Силла Секу 59' (Конте Фасине ( 59'  80') Байо Мохамед 90' (Камано Франсуа ( 90') Камара Агибу
Запасные: Камара МуссаСиссе КаримКанте ХосеКонате МориСиссе СейдубаСоу СаидуАли Мохамед
02 февраля. Стадион "Алассан Уаттара".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Др Конго сборная Гвинеи-Бисау

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