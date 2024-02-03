Сборная ДР Конго добыла волевую победу и пробилась в полуфинал Кубка Африки

В четвертьфинале Кубка Африки сборная ДР Конго создала намного больше моментов, чем соперники из Гвинеи-Бисау и заслуженно победила. На 20-й минуте Мохамед Байо был сбит в штрафной - пенальти. Пострадавший пробил правее центра, а голкипер не угадал - 0:1. Быстрый ответ противника - после углового на дальней штанге мяч получи Шансель Мбемба и вторым касанием сравнял счет. Фасине Конте плохо сыграл на партнера, когда они вдвоем вываливались на ворота. Тут же наказание от противника - пенальти. Йоан Висса пробил под штангу, и вратарь не дотянулся - 2:1. Точку поставил Артур Масуаку, который не стал подавать со штрафного, а метко поразил ближнюю девятку.

3:1, и команда Демократической Республики Конго вышла в полуфинал.