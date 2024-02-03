Сборная ДР Конго добыла волевую победу и пробилась в полуфинал Кубка Африки

В четвертьфинале Кубка Африки сборная ДР Конго создала намного больше моментов, чем соперники из Гвинеи-Бисау и заслуженно победила. На 20-й минуте Мохамед Байо был сбит в штрафной - пенальти. Пострадавший пробил правее центра, а голкипер не угадал - 0:1. Быстрый ответ противника - после углового на дальней штанге мяч получи Шансель Мбемба и вторым касанием сравнял счет. Фасине Конте плохо сыграл на партнера, когда они вдвоем вываливались на ворота. Тут же наказание от противника - пенальти. Йоан Висса пробил под штангу, и вратарь не дотянулся - 2:1. Точку поставил Артур Масуаку, который не стал подавать со штрафного, а метко поразил ближнюю девятку.
3:1, и команда Демократической Республики Конго вышла в полуфинал.
Протокол игры
|20'Байо Мохамед (0:1)
|(1:1) Мбемба Шансель27'
|(2:1) Висса Йоан65'
|(3:1) Масуаку Артур82'
Мпаси-Нзау Лионель•Калюлю Гедеон•Мбемба Шансель•Бака Энок Инонга•Масуаку Артур• 37'Бонгонда Тео84' (Тшибола Аарон (84') •Мутуссами Самуэль•Пикель Шарль•Элиа Мешак59' (Мвумпа Силас (59') •Бакамбу Седрик72' (Банза Симон (72') •Висса Йоан84' (Кайембе Йорис (84')
Коне Ибрагим•Диаките Ибрахим90' (Конт Антуан (90') •Дьякаби Муктар•Жанвье Жульян•Силла Иссиага•Гилавоги Морган59' (Туре Абдулайе (59') •Кейта Наби•Диавара Амаду 64'69' (Гирасси Серу (69') •Силла Секу59' (Конте Фасине (59') • 80'Байо Мохамед90' (Камано Франсуа (90') •Камара Агибу
02 февраля. Стадион "Алассан Уаттара".
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