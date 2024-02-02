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Кубок африканских наций

Сборная Нигерии прошла соперников из Анголы по пути в полуфинал Кубка Африки

02 Февраля 2024 • 21:58 Комментировать
Нигерия
1:0
Ангола

Сборные Нигерии и Анголы провели матч за выход в полуфинал Кубка африканских наций. Команды играли более-менее на равных, а вот обилия голевых моментов не было. В конце первого тайма Мозес Саймон прорвался в штрафную с левого фланга и вложил мяч в ногу Адемоле Лукману. После проникающего паса в штрафную Зини наносил удар метров с 15 и попал в каркас ворот. Под конец игры нигерийцы разыграли стандарт, Виктор Осимхен наносил удар после навеса, и голкипер не удержал мяч в руках. Гол? Нет, офсайд.

Сборная Нигерии удержала победный счет и вышла в полуфинал.

Протокол игры  
Нигерия1:0Ангола
(1:0) Лукман Адемола41'  
Нвабили СтэнлиАджайи ОлувасемилогоТрост-Эконг ВиллиамУгелумба Кэлвин  55'Эйна ОлаЗанузи ЗайдуОниика Фрэнк 88' (Арибо Джо ( 88') Айуоби Алекс 80' (Юсуф Альхассан ( 80') Саймон МозесЛукман АдемолаОсимхен Виктор 90' (Онуачу Пол ( 90')
Запасные: Моффи ТеремасАвазьем ЧидозьеОджо ОлорунлекеУзохо ФрэнсисИхеаначо КелечиОмеруо КеннетМуса АхмедОсайи-Самуэль БрайтЧуквуэзе Саму
Антонио СиньориАфоншу Эдди 79' (Бела Жереми ( 79') Гаспар Киалонга  71'Буату-Мананга ЖонатанТоФреди Гомеш 66' (Лувумбу Зито ( 66') Кафумана ШоуЭстрела 46' (Зини ( 46') Жилберту Амарал 66' (Паш Бруно ( 66') Мабулулу  72'Желсон Дала  74' 86' (Милсон ( 86')
Запасные: Баланга ХоакимМигел ИгнасиоКаду IIIКелиано Мануэль
02 февраля. Стадион "Феликс Уфуэ-Буаньи".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Нигерии Сборная Анголы

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