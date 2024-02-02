Сборная Нигерии прошла соперников из Анголы по пути в полуфинал Кубка Африки

Сборные Нигерии и Анголы провели матч за выход в полуфинал Кубка африканских наций. Команды играли более-менее на равных, а вот обилия голевых моментов не было. В конце первого тайма Мозес Саймон прорвался в штрафную с левого фланга и вложил мяч в ногу Адемоле Лукману. После проникающего паса в штрафную Зини наносил удар метров с 15 и попал в каркас ворот. Под конец игры нигерийцы разыграли стандарт, Виктор Осимхен наносил удар после навеса, и голкипер не удержал мяч в руках. Гол? Нет, офсайд.
Сборная Нигерии удержала победный счет и вышла в полуфинал.
Протокол игры
|(1:0) Лукман Адемола41'
Нвабили Стэнли•Аджайи Олувасемилого•Трост-Эконг Виллиам•Угелумба Кэлвин• 55'Эйна Ола•Занузи Зайду•Ониика Фрэнк88' (Арибо Джо (88') •Айуоби Алекс80' (Юсуф Альхассан (80') •Саймон Мозес•Лукман Адемола•Осимхен Виктор90' (Онуачу Пол (90')
Антонио Синьори•Афоншу Эдди79' (Бела Жереми (79') •Гаспар Киалонга• 71'Буату-Мананга Жонатан•То•Фреди Гомеш66' (Лувумбу Зито (66') •Кафумана Шоу•Эстрела46' (Зини (46') •Жилберту Амарал66' (Паш Бруно (66') •Мабулулу• 72'Желсон Дала 74'86' (Милсон (86')
Запасные: Баланга Хоаким•Мигел Игнасио•Каду III•Келиано Мануэль
02 февраля. Стадион "Феликс Уфуэ-Буаньи".
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