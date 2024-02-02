Сборная Нигерии прошла соперников из Анголы по пути в полуфинал Кубка Африки

Сборные Нигерии и Анголы провели матч за выход в полуфинал Кубка африканских наций. Команды играли более-менее на равных, а вот обилия голевых моментов не было. В конце первого тайма Мозес Саймон прорвался в штрафную с левого фланга и вложил мяч в ногу Адемоле Лукману. После проникающего паса в штрафную Зини наносил удар метров с 15 и попал в каркас ворот. Под конец игры нигерийцы разыграли стандарт, Виктор Осимхен наносил удар после навеса, и голкипер не удержал мяч в руках. Гол? Нет, офсайд.

Сборная Нигерии удержала победный счет и вышла в полуфинал.