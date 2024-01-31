​Главные фавориты вылетели: четвертьфинальные пары Кубка африканских наций

На Кубке африканских наций сенсации льются рекой. Главными фаворитами турнира считались сборные Марокко и Сенегала, но они вылетели уже на стадии 1/8 финала, проиграв соответственно ЮАР и Кот-д’Ивуару. Вылетела и национальная команда Египта – она без травмированного Мохамеда Салаха на первой стадии плей-офф уступила ДР Конго по пенальти.
Четвертьфинальные пары на Кубке Африки выглядят так:
Нигерия – Ангола;
ДР Конго – Гвинея;
Мали – Кот-д’Ивуар;
Кабо-Верде – ЮАР.
Матчи 1/4 финала Кубка африканских наций пройдут 2 и 3 февраля. Следить за ними можно будет на портале LiveResult.
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