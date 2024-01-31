Сборная ЮАР - последний участник 1/4 финала Кубка Африки

Сборные Марокко и ЮАР сражались за выход в 1/4 Кубка Африки. Противостояние получилось упорным, а соперники редко били в створ. Лишь на 57-й минуте Темба Зване выдал проникающий пас, и Эвиденс Макгола у левого угла вратарской переправил мяч в сетку. На 84-й минуте марокканцы могли спастись, получив право на пенальти. Ашраф Хакими пробил со страшной силой, но в перекладину. На 90-й минуте Софьян Амбрабат был удален за фол последней надежды. С этого штрафного Тебохо Мокоена пробил по воротам и поразил ближний угол - 0:2.
В следующем раунде команда ЮАР сыграет против коллектива из Кабо-Верде.
Протокол игры
|57'Макгопа Эвиденс (0:1)
|90'Мокоена Тебохо (0:2)
Буну Яссин•Хакими Ашраф•Агер Наиф•Саисс Ромен•Мазрауи Нуссаир76' (Аттият-Аллах Яхья (76') •Унаи Аззедин•Амрабат Софьян 64'• 90'Амалла Селим60' (Арит Амин (60') •Адли Амин60' (Сайбари Исмаэль (60') •Эн-Несири Юссеф•Эззалзули Абде70' (Эль-Кааби Аюб (70')
Уильямс Ронвен•Мудау Кхулисо•Кекана Грант• 36'Мвала Мотоби• 83'Модиба Мафоса• 29'Мокоена Тебохо•Ситоле Сфефело87' (Монаре Табанг (87') •Морена Тапело•Зване Темба70' (Масеко Тапело (70') •Тау Перси•Макгопа Эвиденс72' (Лепаса Закеле (72')
30 января. Стадион "Лоран Поку".
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