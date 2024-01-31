Сборная ЮАР - последний участник 1/4 финала Кубка Африки

Сборные Марокко и ЮАР сражались за выход в 1/4 Кубка Африки. Противостояние получилось упорным, а соперники редко били в створ. Лишь на 57-й минуте Темба Зване выдал проникающий пас, и Эвиденс Макгола у левого угла вратарской переправил мяч в сетку. На 84-й минуте марокканцы могли спастись, получив право на пенальти. Ашраф Хакими пробил со страшной силой, но в перекладину. На 90-й минуте Софьян Амбрабат был удален за фол последней надежды. С этого штрафного Тебохо Мокоена пробил по воротам и поразил ближний угол - 0:2.

В следующем раунде команда ЮАР сыграет против коллектива из Кабо-Верде.