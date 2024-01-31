Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

Сборная ЮАР - последний участник 1/4 финала Кубка Африки

31 Января 2024 • 01:06 Комментировать
Марокко
0:2
ЮАР

Сборные Марокко и ЮАР сражались за выход в 1/4 Кубка Африки. Противостояние получилось упорным, а соперники редко били в створ. Лишь на 57-й минуте Темба Зване выдал проникающий пас, и Эвиденс Макгола у левого угла вратарской переправил мяч в сетку. На 84-й минуте марокканцы могли спастись, получив право на пенальти. Ашраф Хакими пробил со страшной силой, но в перекладину. На 90-й минуте Софьян Амбрабат был удален за фол последней надежды. С этого штрафного Тебохо Мокоена пробил по воротам и поразил ближний угол - 0:2.

В следующем раунде команда ЮАР сыграет против коллектива из Кабо-Верде.

Протокол игры  
Марокко0:2ЮАР
  57'Макгопа Эвиденс (0:1)
  90'Мокоена Тебохо (0:2)
Буну ЯссинХакими АшрафАгер НаифСаисс РоменМазрауи Нуссаир 76' (Аттият-Аллах Яхья ( 76') Унаи АззединАмрабат Софьян  64'  90'Амалла Селим 60' (Арит Амин ( 60') Адли Амин 60' (Сайбари Исмаэль ( 60') Эн-Несири ЮссефЭззалзули Абде 70' (Эль-Кааби Аюб ( 70')
Запасные: Абдельамид ЮнисРиад ЧадиМунир МохандЧиби МохамедЭль-Ханнус БилальРичардсон АмирЭль-Аззузи УссамаТиссудали Тарик
Уильямс РонвенМудау КхулисоКекана Грант  36'Мвала Мотоби  83'Модиба Мафоса  29'Мокоена ТебохоСитоле Сфефело 87' (Монаре Табанг ( 87') Морена ТапелоЗване Темба 70' (Масеко Тапело ( 70') Тау ПерсиМакгопа Эвиденс 72' (Лепаса Закеле ( 72')
Запасные: Адамс ДжейденАпполлис ОсуинМобби НикоМашего ТерренсМаямбела МихлалиКсулу СияндаГосс РикардоСибиси НкосинатиМотва Вели
30 января. Стадион "Лоран Поку".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Юар Сборная Марокко

Новости по матчу

29 Января
21:36
Марокко – Южная Африка: прогноз и ставки БК Pinnacle
19:52
Ставка и прогноз на матч Марокко — ЮАР Кубка африканских наций — 30 января 2024
28 Января
23:43
Прогноз на точный счёт матча Марокко – ЮАР Кубка африканских наций – 30 января 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» Какие есть варианты у Клоппа после ухода из «Ливерпуля» В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу Источник: Артета решил покинуть «Арсенал» «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе Варианты для Хави после ухода из «Барселоны» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» ​«Манчестер Сити» узнал соперника: Результаты жеребьёвки Кубка Англии
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в истории Хави — о VAR: «Это позор!»
Спортивные новости
Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Губерниев: «Валиевой - стойкости и мужества» Дисквалификация Валиевой началась в 2021 году, у сборной России отберут золото командного турнира Олимпиады Вердикт Спортивного арбитражного суда по Валиевой: 4 года дисквалификации «Амур» в результативном матче с 13 голами переиграл «Металлург» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Мали Мали
Буркина-Фасо Буркина-Фасо
2
1
2.30 2.80 4.10
Видео
Окончен
Марокко Марокко
ЮАР ЮАР
0
2
1.60 3.65 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Января
01:06 · Кубок Африки
Сборная ЮАР - последний участник 1/4 финала Кубка Африки
30 Января
23:03 · Англия. Премьер-лига
Онана может завершить карьеру в сборной Камеруна
22:02 · Кубок Африки
Сборная Мали прошла команду Буркина-Фасо
02:01 · Кубок Африки
Сборная Кот-д’Ивуара вышла в 1/4 финала Кубка Африки, обыграв Сенегал в серии пенальти
29 Января
22:11 · Кубок Африки
Сборная Кабо-Верде повторила свой рекорд на Кубке Африки
22:00 · Кубок Африки
Сборная Кабо-Верде наказала соперников из Мавритании за ошибку в самой концовке
13:03 · Кубок Африки
Зидан ответил на предложение сборной Алжира
02:08 · Кубок Африки
Сборная ДР Конго в серии пенальти выбила команду Египта
28 Января
22:16 · Кубок Африки
Нападающий «Спартака» Бонгонда попал в стартовый состав сборной ДР Конго на матч против «Египта»
22:14 · Кубок Африки
Сборная Гвинеи пробилась в четвертьфинал, забив в последней атаке
04:43 · Кубок Африки
​Сборная Анголы одержала самую крупную победу в истории выступлений на КАН
01:10 · Кубок Африки
Сборная Нигерии отправила домой соперников из Камеруна
27 Января
22:03 · Кубок Африки
Сборная Анголы разгромно победила соперников из Намибии
19:28 · Кубок Африки
​Разлад в стане сборной Гвинеи - игроки не получили бонус и угрожают бойкотом
26 Января
18:10 · Кубок Африки
Сборная Алжира связалась с Зиданом слухи
Все новости
Рекомендуем