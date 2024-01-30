Сборная Мали прошла команду Буркина-Фасо

Сборные Мали и Буркина-Фасо спорили за выход в четвертьфинал Кубка Африки. Уже на третьей минуте неприятный рикошет испортил настроение номинальным гостям. Амаду Айдара головой пробивал, голкипер парировал, но мяч от защитника отскочил в сетку. Лассин Синайоко должен был заработать 11-метровый, но до этого был офсайд. Сразу после перерыва Амади Траоре бросил в прорыв Синайоко, который ворвался в штрафную и с острого угла пробил голкипера - 2:0. Вскоре пенальти в ворота команды Мали за игру рукой, и Бертран Траоре пробил в угол, а голкипер не угадал. Иссуфу Дайо замкнул навес со штрафного, но его гол отменяется, вне игры, а ведь счет мог сравняться.

В итоге малийцы победили и вышли в 1/4 финала.