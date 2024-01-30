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Кубок африканских наций

Сборная Мали прошла команду Буркина-Фасо

30 Января 2024 • 22:02 Комментировать
Мали
2:1
Буркина-Фасо

Сборные Мали и Буркина-Фасо спорили за выход в четвертьфинал Кубка Африки. Уже на третьей минуте неприятный рикошет испортил настроение номинальным гостям. Амаду Айдара головой пробивал, голкипер парировал, но мяч от защитника отскочил в сетку. Лассин Синайоко должен был заработать 11-метровый, но до этого был офсайд. Сразу после перерыва Амади Траоре бросил в прорыв Синайоко, который ворвался в штрафную и  с острого угла пробил голкипера - 2:0. Вскоре пенальти в ворота команды Мали за игру рукой, и Бертран Траоре пробил в угол, а голкипер не угадал. Иссуфу Дайо замкнул навес со штрафного, но его гол отменяется, вне игры, а ведь счет мог сравняться.

В итоге малийцы победили и вышли в 1/4 финала.

Протокол игры  
Мали2:1Буркина-Фасо
(1:0) Тапсоба Эдмон3'  
(2:0) Синайоко Лассин47'  
  57'Траоре Бертран (2:1)
Диарра ДжигиТраоре АмариКуяте КикиНьякате СикуСако ФалаеКамара Мохамед 90' (Фофана Мамаду ( 90') Кулибали Лассана 74' (Койта Секу ( 74') Айдара Амаду 74' (Самассеку Диади ( 74') Траоре Адама II 74' (Диабате Фуссейни ( 74') Синайоко Лассин  81' 90' (Траоре Бубакар ( 90') Думбия Камори
Запасные: Диавара ИсмаэльСиссоко Ибраим IIНиакате ЮссуфДьенг АлиуДиарра МуссаДоргелес НенеБиссума Ив
Коффи ХервеКаборе ИссаДайо ИссуфуТапсоба Эдмон  81'Яго Стив 46' (Бадоло Седрик ( 46'  72') Уэдраого Исмаила 68' (Бансе Саша ( 68') Туре ИбрахимСангаре Густаво 87' (Ки Стефан Азиз ( 87') Траоре Бертран 77' (Уттара Данго ( 77') Конате Мохамед IIТапсоба Абдул  27' 46' (Нагало Адамо ( 46')
Запасные: Никиема КилианУаттара ДжибрильБангре МамадиГиебр АбдулКонате ХиллельСалу ДраманДжига Нассер
30 января. Стадион "Амаду Гон Кулибали".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Мали сборная Буркина-Фасо

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