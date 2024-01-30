Сборная Мали прошла команду Буркина-Фасо

Сборные Мали и Буркина-Фасо спорили за выход в четвертьфинал Кубка Африки. Уже на третьей минуте неприятный рикошет испортил настроение номинальным гостям. Амаду Айдара головой пробивал, голкипер парировал, но мяч от защитника отскочил в сетку. Лассин Синайоко должен был заработать 11-метровый, но до этого был офсайд. Сразу после перерыва Амади Траоре бросил в прорыв Синайоко, который ворвался в штрафную и с острого угла пробил голкипера - 2:0. Вскоре пенальти в ворота команды Мали за игру рукой, и Бертран Траоре пробил в угол, а голкипер не угадал. Иссуфу Дайо замкнул навес со штрафного, но его гол отменяется, вне игры, а ведь счет мог сравняться.
В итоге малийцы победили и вышли в 1/4 финала.
Протокол игры
|(1:0) Тапсоба Эдмон3'
|(2:0) Синайоко Лассин47'
|57'Траоре Бертран (2:1)
Диарра Джиги•Траоре Амари•Куяте Кики•Ньякате Сику•Сако Фалае•Камара Мохамед90' (Фофана Мамаду (90') •Кулибали Лассана74' (Койта Секу (74') •Айдара Амаду74' (Самассеку Диади (74') •Траоре Адама II74' (Диабате Фуссейни (74') •Синайоко Лассин 81'90' (Траоре Бубакар (90') •Думбия Камори
Коффи Херве•Каборе Исса•Дайо Иссуфу•Тапсоба Эдмон• 81'Яго Стив46' (Бадоло Седрик (46') • 72'Уэдраого Исмаила68' (Бансе Саша (68') •Туре Ибрахим•Сангаре Густаво87' (Ки Стефан Азиз (87') •Траоре Бертран77' (Уттара Данго (77') •Конате Мохамед II•Тапсоба Абдул 27'46' (Нагало Адамо (46')
30 января. Стадион "Амаду Гон Кулибали".
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