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Кубок африканских наций

Сборная Кот-д’Ивуара вышла в 1/4 финала Кубка Африки, обыграв Сенегал в серии пенальти

30 Января 2024 • 02:01 Комментировать
Сенегал
1:1
Кот-д'Ивуар

Сборные Сенегала и Кот-д’Ивуара разыграли между собой путёвку в четвертьфинал Кубка Африки.

Хабиб Диалло вывел сенегальцев вперёд уже на 4-й минуте встречи. Коллектив Алиу Сиссе уверенно удерживал преимущество и был крайне близок к победе, но в концовке ивуарийцы заработали пенальти, который реализовал Франк Кесси. 1:1 и дополнительное время.

В овертайме обе команды имели шансы вырвать путёвку в следующий раунд, однако реализовать шансы никому так и не удалось – серия пенальти.

Судьбу противостояния решил неточный одиннадцатиметровый удар сенегальца Мусса Ниакате – единственного игрока, не сумевшего забить с точки. Сборная Кот-д’Ивуара выиграла серию пенальти со счётом 5:4.

Протокол игры  
Сенегал1:1Кот-д'Ивуар
(1:0) Диалло Хабиб4'  
  86'Кесси Франк (1:1)
  121'Орье Серж (4:5)
(2:1) Кулибали Калиду121'  
  121'Аллер Себастьян (3:4)
(5:5) Мане Садио121'  
  121'Кесси Франк (5:6)
  121'Пепе Николя (2:2)
(3:2) Сарр Пап Матар121'  
  121'Куаме Кристиан (3:3)
(4:4) Бамба Дьенг121'  
Менди Эдуар  84'Кулибали КалидуДиалло Абду 118' (Бамба Дьенг ( 118') Ньякат МуссаДьятта КрепенЯкобс ИсмаилСарр Пап МатарКамара Ламин  72' 87' (Гуэйе Идрисса ( 87') Сарр Исмаила 96' (Ндиайе Ильман ( 96') Мане Садио  9'Диалло Хабиб  59' 67' (Джексон Николас ( 67')
Запасные: Балло-Туре ФодеКуяте ШейхуСек АбдулайГомис АльфредМенди Формоз IIIДиао МориМенди НампалиСисс Пате
Фофана ЯхьяОрье Серж  95'Коссуну Одилон 116' (Синго Вилфред ( 116') Н'Дика ЭванКонан ГисленСангаре Ибрахим 73' (Кесси Франк ( 73') Сери Жан-Мишель  90'Фофана Секо 79' (Куаме Кристиан ( 79'  82') Дьяките Умар 65' (Пепе Николя ( 65') Крассо Жан-Филипп 72' (Аллер Себастьян ( 72') Градель Макс-Ален 64' (Адингра Симон ( 64')
Запасные: Сангаре БадраАмани ЖанБога ЖеремиДиалло ИсмаэльДумбия ИдриссаБоли Вийи
29 января. Стадион "Стад Шарль Конан Банни".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Сборная Кот д-Ивуара

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