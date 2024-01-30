Сборная Кот-д’Ивуара вышла в 1/4 финала Кубка Африки, обыграв Сенегал в серии пенальти

Сборные Сенегала и Кот-д’Ивуара разыграли между собой путёвку в четвертьфинал Кубка Африки.
Хабиб Диалло вывел сенегальцев вперёд уже на 4-й минуте встречи. Коллектив Алиу Сиссе уверенно удерживал преимущество и был крайне близок к победе, но в концовке ивуарийцы заработали пенальти, который реализовал Франк Кесси. 1:1 и дополнительное время.
В овертайме обе команды имели шансы вырвать путёвку в следующий раунд, однако реализовать шансы никому так и не удалось – серия пенальти.
Судьбу противостояния решил неточный одиннадцатиметровый удар сенегальца Мусса Ниакате – единственного игрока, не сумевшего забить с точки. Сборная Кот-д’Ивуара выиграла серию пенальти со счётом 5:4.
Протокол игры
|(1:0) Диалло Хабиб4'
|86'Кесси Франк (1:1)
|121'Орье Серж (4:5)
|(2:1) Кулибали Калиду121'
|121'Аллер Себастьян (3:4)
|(5:5) Мане Садио121'
|121'Кесси Франк (5:6)
|121'Пепе Николя (2:2)
|(3:2) Сарр Пап Матар121'
|121'Куаме Кристиан (3:3)
|(4:4) Бамба Дьенг121'
Менди Эдуар• 84'Кулибали Калиду•Диалло Абду118' (Бамба Дьенг (118') •Ньякат Мусса•Дьятта Крепен•Якобс Исмаил•Сарр Пап Матар•Камара Ламин 72'87' (Гуэйе Идрисса (87') •Сарр Исмаила96' (Ндиайе Ильман (96') •Мане Садио• 9'Диалло Хабиб 59'67' (Джексон Николас (67')
Фофана Яхья•Орье Серж• 95'Коссуну Одилон116' (Синго Вилфред (116') •Н'Дика Эван•Конан Гислен•Сангаре Ибрахим73' (Кесси Франк (73') •Сери Жан-Мишель• 90'Фофана Секо79' (Куаме Кристиан (79') • 82'Дьяките Умар65' (Пепе Николя (65') •Крассо Жан-Филипп72' (Аллер Себастьян (72') •Градель Макс-Ален64' (Адингра Симон (64')
29 января. Стадион "Стад Шарль Конан Банни".
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