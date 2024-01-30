Сборная Кот-д’Ивуара вышла в 1/4 финала Кубка Африки, обыграв Сенегал в серии пенальти

Сборные Сенегала и Кот-д’Ивуара разыграли между собой путёвку в четвертьфинал Кубка Африки.

Хабиб Диалло вывел сенегальцев вперёд уже на 4-й минуте встречи. Коллектив Алиу Сиссе уверенно удерживал преимущество и был крайне близок к победе, но в концовке ивуарийцы заработали пенальти, который реализовал Франк Кесси. 1:1 и дополнительное время.

В овертайме обе команды имели шансы вырвать путёвку в следующий раунд, однако реализовать шансы никому так и не удалось – серия пенальти.

Судьбу противостояния решил неточный одиннадцатиметровый удар сенегальца Мусса Ниакате – единственного игрока, не сумевшего забить с точки. Сборная Кот-д’Ивуара выиграла серию пенальти со счётом 5:4.