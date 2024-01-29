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Кубок африканских наций

Сборная Кабо-Верде повторила свой рекорд на Кубке Африки

29 Января 2024 • 22:11 Комментировать
Кабо-Верде
1:0
Мавритания
окончен

Сборная Кабо-Верде вечером понедельника обыграла команду Мавритании (1:0) на стадии 1/8 финала турнира. Как итог – островитяне вышли на четвертьфинал.

Любопытно, что тем самым кабовердцы повторили своё лучшее достижение в истории Кубка Африки – также до четвертьфинала турнира они доходили в 2013 году, 11 лет назад.

Отметим, что на чемпионат мира за всю историю команды сборная Кабо-Верде никогда не пробивалась. А участие в Кубке Африки в финальном этапе стало для этой команды всего лишь третьим в истории.

Больше подробностей о том, как проходил матч команд Кабо-Верде и Мавритании, мы собрали здесь.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Кабо-Верде Кубок Африканских Наций

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