Сборная Кабо-Верде повторила свой рекорд на Кубке Африки

Сборная Кабо-Верде вечером понедельника обыграла команду Мавритании (1:0) на стадии 1/8 финала турнира. Как итог – островитяне вышли на четвертьфинал.

Любопытно, что тем самым кабовердцы повторили своё лучшее достижение в истории Кубка Африки – также до четвертьфинала турнира они доходили в 2013 году, 11 лет назад.

Отметим, что на чемпионат мира за всю историю команды сборная Кабо-Верде никогда не пробивалась. А участие в Кубке Африки в финальном этапе стало для этой команды всего лишь третьим в истории.

Больше подробностей о том, как проходил матч команд Кабо-Верде и Мавритании, мы собрали здесь.