Сборная Кабо-Верде наказала соперников из Мавритании за ошибку в самой концовке

На Кубке Африки сыгран ещё один матч 1/8 финала. На поле вышли сборные Кабо-Верде и Мавритании. Номинальные хозяева выглядели заметно острее, но до последних минут не могли реализовать свой перевес. Райан Мендеш в дебюте создал два момента, сначала защитник блокировал удар, а затем форвард перебрасывал голкипера - над рамкой. Абубакари Койта со штрафного запустил мяч в сантиметрах от каркаса. Сулейман Анн завершал атаку своей команды и пробил слишком неточно в отличной ситуации. Ключевой момент в концовке - защитник плохо отдавал мяч назад голкиперу сборной Мавритании, и тот задел соперника - пенальти. Мендеш с 11 метров пробил и сильно, и точно, и победно - 1:0.
Сборная Кабо-Верде пробилась в 1/4 финала.
Протокол игры
|(1:0) Мендеш Райан88'
Возинья Жозимар•Морейра Стивен90' (Семедо Вилли (90') •Коста Логан•Лопес Роберто•Пальинья Жуан•Монтейру Жамиру•Ленини Пина• 11'Дуарте Дерой71' (Роша Кенни (71') •Мендеш Райан•Бебе Тьягу72' (Родригес Гарри (72') •Кабрал Жоване85' (Таварес Жилсон (85')
Ниассе Бабакар• 87'Уэйбиб Эль-Хасен•Ба Ламин•Диау Хадим•Койта Абубакари•Буна Амар Сиди66' (Камара Абубакар (66') •Кейта Ибраима80' (Эль-Вели Ясин (80') •Гассама Омаре35' (Фофана Гессума (35') •Мухсин Бодда•Танжи Эмея66' (Ба Пап (66') •Анн Сулейман80' (Ба Эль-Хаджи (80')
29 января. Стадион "Феликс Уфуэ-Буаньи".
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