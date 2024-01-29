Сборная Кабо-Верде наказала соперников из Мавритании за ошибку в самой концовке

На Кубке Африки сыгран ещё один матч 1/8 финала. На поле вышли сборные Кабо-Верде и Мавритании. Номинальные хозяева выглядели заметно острее, но до последних минут не могли реализовать свой перевес. Райан Мендеш в дебюте создал два момента, сначала защитник блокировал удар, а затем форвард перебрасывал голкипера - над рамкой. Абубакари Койта со штрафного запустил мяч в сантиметрах от каркаса. Сулейман Анн завершал атаку своей команды и пробил слишком неточно в отличной ситуации. Ключевой момент в концовке - защитник плохо отдавал мяч назад голкиперу сборной Мавритании, и тот задел соперника - пенальти. Мендеш с 11 метров пробил и сильно, и точно, и победно - 1:0.

Сборная Кабо-Верде пробилась в 1/4 финала.