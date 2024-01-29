Зидан ответил на предложение сборной Алжира

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан получил предложение от сборной Алжира. По сообщениям RMC Sport, агент французского специалиста провел переговоры с представителями футбольной федерации страны.

В ходе беседы представитель Зидана дал понять африканской стороне, что «Зизу» не интересует работа в сборной Алжира. После этого переговорный процесс был завершен.

После отказала Зидана алжирская федерация футбола обратила внимание на известного испанского тренера Хулена Лопетеги, ранее работавшего в сборной Испании и мадридском «Реале». Сейчас он находится без работы после ухода из «Вулверхэмптона».