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Кубок африканских наций

Сборная ДР Конго в серии пенальти выбила команду Египта

29 Января 2024 • 02:08 Комментировать
Египет
1:1
ДР Конго

Если в первый день плей-офф Кубка африканских наций матчи завершались с перевесом одной из команд, то сегодня сборная Гвинеи вырвала победу в последней атаке, а команды Египта и ДР Конго в малособытийной борьбе не смогли определить сильнейшего за 120 минут.

Ахмед  Хегази головой пробил слишком высоко. Тео Бонгонда с линии штрафной стрельнул также над перекладиной. Йоан Висса на 37-й минуте слева прострелил к воротам, а Мешак Элиа практически с ленточки внес мяч в сетку - 0:1. На 45-й минуте Мостафа Мохамед с пенальти не оставил никаких шансов голкиперу - 1:1.

Второй тайм. Седрик Бакамбу замыкал ближнюю штангу после прострела с правого фланга - рядом с каркасом. Шансель Мбемба после углового минимально промахнулся. 1:1, овертайм.

На 97-й минуте Мохамед Хамди получил вторую желтую карточку. Тем не менее, счет не изменился, и в серии пенальти победила сборная ДР Конго - 8:7.

Протокол игры  
Египет

1:1

(пен. 7:8)

ДР Конго
  37'Элиа Мешак (0:1)
(1:1) Мохамед Мостафа45'  
Абугабал МохамедХани МохамедАбдель Монем МохамедХегази АхмедАбул-Фетух Ахмед 46' (Хамди Мохамед ( 46'  66'  97') Аттия Марван  80' 83' (Мармуш Омар ( 83') Эльнени Мохамед 112' (Лашин Моханад ( 112') Сайед Ахмед II 90' (Фатхи Мостафа ( 90') Фатхи Хамди  58' 100' (Камал Омар ( 100') Мохамед МостафаТрезеге 83' (Хамада Махмуд ( 83')
Запасные: Собхи МохамедЭль-Шенави АхмедЭль-Ханафи ЯссерХассан АхмедКахрабаГабр Али
Мпаси-Нзау ЛионельКалюлю ГедеонМбемба Шансель  115'Батубинсика Дилан  45' 65' (Бака Энок Инонга ( 65') Масуаку АртурБонгонда Тео  102'Мутуссами СамуэльПикель Шарль 79' (Тшибола Аарон ( 79') Элиа Мешак 105' (Диангана Грэди ( 105') Бакамбу Седрик 65' (Банза Симон ( 65') Висса Йоан 88' (Мвумпа Силас ( 88')
Запасные: Байейе БрайанКайембе ЙорисМайеле ФистонБерто ДимитриБушири РоккиМфулу ОменукеСиади Баджо
28 января. Стадион "Лоран Поку".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Египта Сборная Др Конго

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