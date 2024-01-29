Сборная ДР Конго в серии пенальти выбила команду Египта

Если в первый день плей-офф Кубка африканских наций матчи завершались с перевесом одной из команд, то сегодня сборная Гвинеи вырвала победу в последней атаке, а команды Египта и ДР Конго в малособытийной борьбе не смогли определить сильнейшего за 120 минут.

Ахмед Хегази головой пробил слишком высоко. Тео Бонгонда с линии штрафной стрельнул также над перекладиной. Йоан Висса на 37-й минуте слева прострелил к воротам, а Мешак Элиа практически с ленточки внес мяч в сетку - 0:1. На 45-й минуте Мостафа Мохамед с пенальти не оставил никаких шансов голкиперу - 1:1.

Второй тайм. Седрик Бакамбу замыкал ближнюю штангу после прострела с правого фланга - рядом с каркасом. Шансель Мбемба после углового минимально промахнулся. 1:1, овертайм.

На 97-й минуте Мохамед Хамди получил вторую желтую карточку. Тем не менее, счет не изменился, и в серии пенальти победила сборная ДР Конго - 8:7.