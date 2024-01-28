Нападающий «Спартака» Бонгонда попал в стартовый состав сборной ДР Конго на матч против «Египта»

Стал известен стартовый состав сборной ДР Конго на матч 1/18 финала Кубка африканских наций против сборной Египта. С первых минут на поле появится нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда.

Стартовый состав сборной ДР Конго: Мпаси-Нзау, Батубинсика, Мбемба, Калюлю, Масуаку, Мутуссами, Пикель, Висса, Бонгонда, Элиа, Бакамбу

Свисток о начале поединка прозвучит в 23:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.

Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет против сборной Гвинеи, которая ранее переиграла сборную Экваториальной Гвинеи (1:0).