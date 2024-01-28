Сборная Гвинеи пробилась в четвертьфинал, забив в последней атаке

Сборные Экваториальной Гвинеи и Гвинеи провели пока самый драматичный матч плей-офф Кубка Африки. На 55-й минуте номинальные хозяева остались вдесятером после грубого приема со стороны Федерико Бикоро. Но вскоре Ибан Эду заработал пенальти, но Эмилио Нсуэ с точки запустил мяч в штангу. Серу Гирасси мог открыть счет ударом головой, но вратарь вынул мяч из-под перекладины. В конце компенсированного времени второго тайма Ибрахим Диаките навесил с правого фланга в район ближней штанги, а Мохамед Байо головой забил решающий гол - 0:1. Сборная Гвинеи стала участником четвертьфинала.