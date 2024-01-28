Сборная Гвинеи пробилась в четвертьфинал, забив в последней атаке

Сборные Экваториальной Гвинеи и Гвинеи провели пока самый драматичный матч плей-офф Кубка Африки. На 55-й минуте номинальные хозяева остались вдесятером после грубого приема со стороны Федерико Бикоро. Но вскоре Ибан Эду заработал пенальти, но Эмилио Нсуэ с точки запустил мяч в штангу. Серу Гирасси мог открыть счет ударом головой, но вратарь вынул мяч из-под перекладины. В конце компенсированного времени второго тайма Ибрахим Диаките навесил с правого фланга в район ближней штанги, а Мохамед Байо головой забил решающий гол - 0:1. Сборная Гвинеи стала участником четвертьфинала.
Протокол игры
|90'Байо Мохамед (0:1)
Овоно Хесус•Акапо Карлос•Ороско Эстебан•Коко Сауль•Нчамаа Базилио•Бикоро Федерико• 55'Ганет Пабло•Эду Ибан•Байла Янник84' (Нлаво Луис (84') •Мачин Хосе•Нсуэ Эмилио
Коне Ибрагим•Диаките Ибрахим•Дьякаби Муктар•Жанвье Жульян• 41'Силла Иссиага•Диавара Амаду•Конате Мори79' (Камано Франсуа (79') •Гилавоги Морган60' (Гирасси Серу (60') •Камара Агибу•Силла Секу79' (Кейта Наби (79') •Байо Мохамед
28 января. Стадион "Алассан Уаттара".
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