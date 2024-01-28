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Кубок африканских наций

Сборная Гвинеи пробилась в четвертьфинал, забив в последней атаке

28 Января 2024 • 22:14 Комментировать
Экваториальная Гвинея
0:1
Гвинея

Сборные Экваториальной Гвинеи и Гвинеи провели пока самый драматичный матч плей-офф Кубка Африки. На 55-й минуте номинальные хозяева остались вдесятером после грубого приема со стороны Федерико Бикоро. Но вскоре Ибан Эду заработал пенальти, но Эмилио Нсуэ с точки запустил мяч в штангу. Серу Гирасси мог открыть счет ударом головой, но вратарь вынул мяч из-под перекладины. В конце компенсированного времени второго тайма Ибрахим Диаките навесил с правого фланга в район ближней штанги, а Мохамед Байо головой забил решающий гол - 0:1. Сборная Гвинеи стала участником четвертьфинала.

Протокол игры  
Экваториальная Гвинея0:1Гвинея
  90'Байо Мохамед (0:1)
Овоно ХесусАкапо КарлосОроско ЭстебанКоко СаульНчамаа БазилиоБикоро Федерико  55'Ганет ПаблоЭду ИбанБайла Янник 84' (Нлаво Луис ( 84') Мачин ХосеНсуэ Эмилио
Запасные: Эмбела АйторСапунга МануэльОндо ЧарльзЭло Айето ХосеЭла НоэНабиль ХосеСиафа ОскарАньебо МарвинЭнеме СантьягоСенра НесторБальбао Алекс
Коне ИбрагимДиаките ИбрахимДьякаби МуктарЖанвье Жульян  41'Силла ИссиагаДиавара АмадуКонате Мори 79' (Камано Франсуа ( 79') Гилавоги Морган 60' (Гирасси Серу ( 60') Камара АгибуСилла Секу 79' (Кейта Наби ( 79') Байо Мохамед
Запасные: Кейта Али IIКамара МуссаСиссе КаримКонт АнтуанКанте ХосеСиссе СейдубаСоу СаидуАли Мохамед
28 января. Стадион "Алассан Уаттара".

 

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Сборная Гвинеи Сборная Экваториальной Гвинеи

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