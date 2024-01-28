​Сборная Анголы одержала самую крупную победу в истории выступлений на КАН

На Кубке африканских наций начались матчи плей-офф и начались они с победы сборной Анголы над своими соседями из Намибии - 3:0. Как оказалось, это была самая крупная победа сборной Анголы в истории выступлений в самом престижном континентальном форуме футбольной Африки.

И примечательно, что она случилась в ее первом матче в истории выступлений в плей-офф КАН. Ранее у сборной Анголы не было столь успешного Кубка африканских наций.

С другой стороны, Ангола входит в немногочисленный клуб африканских стран, участвовавших в финальной части чемпионатов мира - это было в 2006 году в Германии.