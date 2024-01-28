Сборная Нигерии отправила домой соперников из Камеруна

Поединок 1/8 финала Кубка Африки между сборными Нигерии и Камеруна получился очень напряжённым и с минимумом моментов. Номинальные гости больше контролировали мяч, но лишь дважды пробили по воротам. У соперника ситуация была лишь немногим лучше.

Уже в дебюте после дальнего удара и отскока мяча от защитника Олувасемилого Аджайи добавил мяч в сетку, но там был офсайд. Виктор Осимхен отобрал мяч у защитника и сыграл на партнера, а Адемола Лукман поразил ворота, при этом голкипер был близок к тому, что спасти свою команду. После перерыва редкие моменты вовсе сошли на нет. Лишь на 90-й минуте Кэлвин Угелумба сыграл на Лукмана, который метров с семи оформил дубль - 2:0.

Следующим соперником нигерийцев станет команда Анголы.