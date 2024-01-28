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Кубок африканских наций

Сборная Нигерии отправила домой соперников из Камеруна

28 Января 2024 • 01:10 Комментировать
Нигерия
2:0
Камерун
окончен

Поединок 1/8 финала Кубка Африки между сборными Нигерии и Камеруна получился очень напряжённым и с минимумом моментов. Номинальные гости больше контролировали мяч, но лишь дважды пробили по воротам. У соперника ситуация была лишь немногим лучше.

Уже в дебюте после дальнего удара и отскока мяча от защитника Олувасемилого Аджайи добавил мяч в сетку, но там был офсайд. Виктор Осимхен отобрал мяч у защитника и сыграл на партнера, а Адемола Лукман поразил ворота, при этом голкипер был близок к тому, что спасти свою команду. После перерыва редкие моменты вовсе сошли на нет. Лишь на 90-й минуте Кэлвин Угелумба сыграл на Лукмана, который метров с семи оформил дубль - 2:0.

Следующим соперником нигерийцев станет команда Анголы.

Протокол игры  
Нигерия2:0Камерун
(1:0) Лукман Адемола36'  
(2:0) Лукман Адемола90'  
Нвабили Стэнли 80' (Узохо Фрэнсис ( 80') Аджайи ОлувасемилогоТрост-Эконг ВиллиамУгелумба КэлвинЭйна Ола  90'Занузи Зайду 80' (Омеруо Кеннет ( 80') Ониика ФрэнкАйуоби АлексСаймон Мозес  87' 90' (Онуачу Пол ( 90') Лукман АдемолаОсимхен Виктор 90' (Осайи-Самуэль Брайт ( 90')
Запасные: Моффи ТеремасРафаэль ОнедикаАвазьем ЧидозьеЮсуф АльхассанИхеаначо КелечиМуса АхмедАрибо ДжоЧуквуэзе Саму
Ондоа ДжозефКастеллетто Жан-ШарльВу Кристофер  54'Гонсалес Омар II 78' (Абубакар Венсан ( 78') Нгамалё Николя 87' (Тшато Энзо ( 87') Толо НухуНтчам ОливьеЗамбо-Ангисса Андре-ФранкТоко-Экамби Карл 90' (Мумбанья Фарис ( 90') Н'Куду Жорж-Кевин  72'Магри Франк
Запасные: Неу ИванКеман ОливьеЭпасси ДэвисНжи Клинтон МуаЭллиотт БенОнана АндреЙонгва ДарлинТчамадью ДжуниорМукуди Ароль
27 января. Стадион "Феликс Уфуэ-Буаньи".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна Сборная Нигерии

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