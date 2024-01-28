Сборная Нигерии отправила домой соперников из Камеруна

Поединок 1/8 финала Кубка Африки между сборными Нигерии и Камеруна получился очень напряжённым и с минимумом моментов. Номинальные гости больше контролировали мяч, но лишь дважды пробили по воротам. У соперника ситуация была лишь немногим лучше.
Уже в дебюте после дальнего удара и отскока мяча от защитника Олувасемилого Аджайи добавил мяч в сетку, но там был офсайд. Виктор Осимхен отобрал мяч у защитника и сыграл на партнера, а Адемола Лукман поразил ворота, при этом голкипер был близок к тому, что спасти свою команду. После перерыва редкие моменты вовсе сошли на нет. Лишь на 90-й минуте Кэлвин Угелумба сыграл на Лукмана, который метров с семи оформил дубль - 2:0.
Следующим соперником нигерийцев станет команда Анголы.
Протокол игры
|(1:0) Лукман Адемола36'
|(2:0) Лукман Адемола90'
Нвабили Стэнли80' (Узохо Фрэнсис (80') •Аджайи Олувасемилого•Трост-Эконг Виллиам•Угелумба Кэлвин•Эйна Ола• 90'Занузи Зайду80' (Омеруо Кеннет (80') •Ониика Фрэнк•Айуоби Алекс•Саймон Мозес 87'90' (Онуачу Пол (90') •Лукман Адемола•Осимхен Виктор90' (Осайи-Самуэль Брайт (90')
Ондоа Джозеф•Кастеллетто Жан-Шарль•Ву Кристофер• 54'Гонсалес Омар II78' (Абубакар Венсан (78') •Нгамалё Николя87' (Тшато Энзо (87') •Толо Нуху•Нтчам Оливье•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Токо-Экамби Карл90' (Мумбанья Фарис (90') •Н'Куду Жорж-Кевин• 72'Магри Франк
27 января. Стадион "Феликс Уфуэ-Буаньи".
Бан пользователя