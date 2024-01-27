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Кубок африканских наций

Сборная Анголы разгромно победила соперников из Намибии

27 Января 2024 • 22:03 Комментировать
Ангола
3:0
Намибия
окончен

В субботу стартовал раунд плей-офф Кубка африканских наций. Первыми на поле вышли сборные Анголы и Намибии. У номинальных гостей Бетюэль Музеу убежал один на один и перебрасывал голкипера, а тот сыграл руками за пределами штрафной - удаление на 17-й минуте. Ангола открыла счет вдесятером, когда комбинацию завершил Желсон Дала. Тут же повторное предупреждение у защитника команды Намибии, а Желсон после подачи со штрафного головой удвоил перевес своей команды. В середине второго тайма Желсон сыграл на ход Мабулулу, который ворвался в штрафную и поразил верхний угол. Зито Лувумбу на 90-й минуте со средней дистанции стрельнул в каркас ворот.

3:0, Ангола идет дальше.

Протокол игры  
Ангола3:0Намибия
(1:0) Желсон Дала38'  
(2:0) Желсон Дала42'  
(3:0) Мабулулу66'  
Неблу  17'Афоншу ЭддиГаспар КиалонгаБуату-Мананга ЖонатанТоФреди Гомеш 70' (Келиано Мануэль ( 70') Кафумана ШоуЭстрела 20' (Антонио Синьори ( 20') Жилберту Амарал 70' (Зини ( 70') Мабулулу 84' (Лувумбу Зито ( 84') Желсон Дала 84' (Бела Жереми ( 84')
Запасные: Баланга ХоакимМигел ИгнасиоМилсонПаш БруноКаду III
Казапуа ЛлойдКамберипа ИванАмутеня Кеннеди 60' (Шитемби Петрус ( 60') Хауконго Лубени  14'  40'Ханамуб РиаанПетрус АпроциусКатуа Нгеро Каанджука 60' (Гебхард Ананиас ( 60') Музеу Бетюэль 70' (Камбато Уэтуру ( 70') Тьуэза Принс Менелик 23' (Иймбонди Абсалом ( 23'  63') Кавенджи Деон ХоттоШалулиле Питер
Запасные: Хаосеб ДензильКаматука ДжослинНьямб РайанМаова ЭдвардНдисиро КамайджандаПапама МарсельХамбира ШарльРудат Венделл
27 января. Стадион "Стад де ла Пе".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Анголы Сборная Намибии

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