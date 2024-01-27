Сборная Анголы разгромно победила соперников из Намибии

В субботу стартовал раунд плей-офф Кубка африканских наций. Первыми на поле вышли сборные Анголы и Намибии. У номинальных гостей Бетюэль Музеу убежал один на один и перебрасывал голкипера, а тот сыграл руками за пределами штрафной - удаление на 17-й минуте. Ангола открыла счет вдесятером, когда комбинацию завершил Желсон Дала. Тут же повторное предупреждение у защитника команды Намибии, а Желсон после подачи со штрафного головой удвоил перевес своей команды. В середине второго тайма Желсон сыграл на ход Мабулулу, который ворвался в штрафную и поразил верхний угол. Зито Лувумбу на 90-й минуте со средней дистанции стрельнул в каркас ворот.

3:0, Ангола идет дальше.