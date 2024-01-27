Сборная Анголы разгромно победила соперников из Намибии

В субботу стартовал раунд плей-офф Кубка африканских наций. Первыми на поле вышли сборные Анголы и Намибии. У номинальных гостей Бетюэль Музеу убежал один на один и перебрасывал голкипера, а тот сыграл руками за пределами штрафной - удаление на 17-й минуте. Ангола открыла счет вдесятером, когда комбинацию завершил Желсон Дала. Тут же повторное предупреждение у защитника команды Намибии, а Желсон после подачи со штрафного головой удвоил перевес своей команды. В середине второго тайма Желсон сыграл на ход Мабулулу, который ворвался в штрафную и поразил верхний угол. Зито Лувумбу на 90-й минуте со средней дистанции стрельнул в каркас ворот.
3:0, Ангола идет дальше.
Протокол игры
|(1:0) Желсон Дала38'
|(2:0) Желсон Дала42'
|(3:0) Мабулулу66'
Неблу• 17'Афоншу Эдди•Гаспар Киалонга•Буату-Мананга Жонатан•То•Фреди Гомеш70' (Келиано Мануэль (70') •Кафумана Шоу•Эстрела20' (Антонио Синьори (20') •Жилберту Амарал70' (Зини (70') •Мабулулу84' (Лувумбу Зито (84') •Желсон Дала84' (Бела Жереми (84')
Запасные: Баланга Хоаким•Мигел Игнасио•Милсон•Паш Бруно•Каду III
Казапуа Ллойд•Камберипа Иван•Амутеня Кеннеди60' (Шитемби Петрус (60') •Хауконго Лубени 14'• 40'Ханамуб Риаан•Петрус Апроциус•Катуа Нгеро Каанджука60' (Гебхард Ананиас (60') •Музеу Бетюэль70' (Камбато Уэтуру (70') •Тьуэза Принс Менелик23' (Иймбонди Абсалом (23') • 63'Кавенджи Деон Хотто•Шалулиле Питер
27 января. Стадион "Стад де ла Пе".
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