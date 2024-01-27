​Разлад в стане сборной Гвинеи - игроки не получили бонус и угрожают бойкотом

Сборная Гвинеи может стать одним из главных открытий Кубка африканских наций, мы уже рассказывали о том, сколь бурно в стране отметили победу над командой Гамбии в групповом раунде самого престижного континентального турнира Африки. Однако, как это стало традиционным в африканских сборных, все может испортить финансовый вопрос.

В 1/8 финала команде предстоит сыграть со сборной Экваториальной Гвинеи, которая произвела фурор, разгромив хозяев турнира со счетом 4:0. Все может обернуться тем, что завтра, в воскресенье, игроки сборной Гвинеи... попросту не выйдут на поле.

Как сообщает RMC Sport, каждому из них был обещан бонус в виде 10 тысяч долларов за выход в финальную часть КАФ. Но деньги так и не зашли на счета игроков, и теперь они угрожают бойкотом игры.