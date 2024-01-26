Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заинтересовал сборную Алжира.

Напомним, после провального выступления на Кубке африканских наций алжирцы расстались со своим тренером Джамелем Бельмади.

Как утверждает L’Equipe, представители сборной Алжира предложили Зидану возглавить национальную команду, однако услышали отказ.

По данным источника, приоритетом для Зидана является пост главного тренера сборной Франции, по этой причине ранее специалист отказался от работы в Бразилии и США.

Последним местом работы Зидана был «Реал», который он покинул летом 2021 года.