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Кубок африканских наций

​Пытался сделать сальто: Игрок сборной Египта получил травму по глупости

26 Января 2024 • 14:34 Комментировать
Египет
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ДР Конго
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28.01 23:00

Сборная Египта готовится к матчу 1/8 финала Кубка африканских наций против ДР Конго. Эту игру пропустит полузащитник «фараонов» Эмам Ашур. Как сообщает RMC Sport, 25-летний футболист пытался исполнить сальто на тренировке. Итог – травма головы и сотрясение мозга. Ашур после получения травмы по глупости пока остаётся в больнице под наблюдением медиков.

Стоит сказать, что Ашур поучаствовал во всех трёх прошедших матчах сборной Египта на групповой стадии Кубка Африки. В двух из трёх игр полузащитник проводил на поле по 90 минут.

Матч между сборными Египта и ДР Конго пройдёт в воскресенье, 28 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Египта Эмам Ашур

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ЕГИПЕТ ДР КОНГО
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