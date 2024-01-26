​Пытался сделать сальто: Игрок сборной Египта получил травму по глупости

Сборная Египта готовится к матчу 1/8 финала Кубка африканских наций против ДР Конго. Эту игру пропустит полузащитник «фараонов» Эмам Ашур. Как сообщает RMC Sport, 25-летний футболист пытался исполнить сальто на тренировке. Итог – травма головы и сотрясение мозга. Ашур после получения травмы по глупости пока остаётся в больнице под наблюдением медиков.

Стоит сказать, что Ашур поучаствовал во всех трёх прошедших матчах сборной Египта на групповой стадии Кубка Африки. В двух из трёх игр полузащитник проводил на поле по 90 минут.

Матч между сборными Египта и ДР Конго пройдёт в воскресенье, 28 января.