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Кубок африканских наций

​Меры досмотра на матчи Кубка Африки шокируют - женщин осматривают самым пристальным образом

26 Января 2024 • 06:29 Комментировать

В Африке проходит самый престижный турнир континентального футбола, страной-хозяйкой является Кот-д'Ивуар. Разумеется, принимаются определенные меры безопасности - пусть не такие, как в Европе, а весьма своеобразные. Немало шуму вызвало видео того, как осматривают женщин ивуарийские секьюрити - ничуть не смущаясь, они трогают их интимные места, заставляют раздеваться и так далее.

Назревает скандал, который  изо всех сил пытаются замять организаторы турнира - им такая сомнительная репутация проводимого турнира не нужна. А секьюрити, войдя во вкус, и не собираются останавливаться.

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