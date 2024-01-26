​Меры досмотра на матчи Кубка Африки шокируют - женщин осматривают самым пристальным образом

В Африке проходит самый престижный турнир континентального футбола, страной-хозяйкой является Кот-д'Ивуар. Разумеется, принимаются определенные меры безопасности - пусть не такие, как в Европе, а весьма своеобразные. Немало шуму вызвало видео того, как осматривают женщин ивуарийские секьюрити - ничуть не смущаясь, они трогают их интимные места, заставляют раздеваться и так далее.

Назревает скандал, который изо всех сил пытаются замять организаторы турнира - им такая сомнительная репутация проводимого турнира не нужна. А секьюрити, войдя во вкус, и не собираются останавливаться.