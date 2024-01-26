​Трост-Эконг сыграл на Кубке Африки в бутсах из отходов сахарного тростника

Модные веяния на Кубке Африки - капитан нигерийской сборной Виллиам Трост-Эконг выступает в экологических бутсах от фирмы Sokito. И не просто выступает, а уже успел и забить, что было воспринято как событие исторического характера. Бутсы бывшего игрока «Удинезе» изготовлены из отходов бамбука и сахарного тростника - материала, которого в Африке всегда хватает.

Напомним, что сборная Нигерии пробилась в плей-офф самого престижного африканского турнира, в 1/8 финала она сыграет с соседями из сборной Камеруна. В последний раз сборная Нигерии побеждала в Кубке африканских наций в 2013 году.