Беннасер: «Возродимся с помощью Аллаха»

Сборная Алжира покинула Кубок Африки, несмотря на очевидный статус одного из фаворитов турнира. Неудачу сборной прокомментировал один из ведущих ее игроков - защитник «Милана» Исмаэль Беннасер. Он сделал это с некоторой долей патетики:

- Алжирскому народу! Я крайне разочарован этой новой неудачей. И все эти сообщения поддержки, несмотря на неудачу, глубоко тронули меня. Мне стало еще более стыдно за то, что мы не смогли оправдать ваши ожидания. Носить футболку сборной - это много больше, чем ответственность. С помощью Аллаха мы возродимся, обещаю, - цитирует слова Беннасера pianetamilan.it.