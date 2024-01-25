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Кубок африканских наций

Ренар может вернуться в сборную Кот-д'Ивуара до конца Кубка африканских наций

25 Января 2024 • 18:45 Комментировать
Сенегал
...
Кот-д'Ивуар
29.01 23:00

Федерация футбола Кот-д’Ивуара находится в поиске замены главного тренера после увольнения Жана-Луи Гассе.

По информации L’Equipe, в руководстве местной федерации неудовлетворены возможным сохранением Эмерса Фаэ до конца домашнего Кубка африканских наций, в связи с чем в Кот-д’Ивуаре заинтересованы в приглашении Эрве Ренара. Сообщается, что нынешний главный тренер женской сборной Франции может быть арендован до конца домашнего для ивуарийцев континентального турнира.

Напомним, что Ренар известен по работе со сборными Марокко, Замбии, Саудовской Аравии и Кот-д’Ивуара, с которым в 2015 году француз уже выигрывал Кубок африканских наций.

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Эрве Ренар Сборная Кот д-Ивуара Сборная Кот-д'Ивуара ещё теги

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