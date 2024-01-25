Сборная ДР Конго снова сыграла вничью и вышла со второго места

И в третьем туре Кубка африканских наций сборная ДР Конго сыграла вничью, на сей раз против конкурентов из Танзании, которым нужна была только победа, чтобы иметь шансы на плей-офф. И все же аутсайдеры группы сегодня играли похуже противника. В любом случае зафиксирована ничья со счетом 0:0, и сборная ДР Конго с тремя очками вышла со второго места. Противник - последний.
Протокол игры
Манула Аиши•Мвайкенда Лусахо•Нондо Бакари•Хамад Ибрагим•Хуссейни Мохамед•Дисмас Новатус•Многа Хаджи•Салум Фейсал79' (Кибу Денис (79') •Мками Химиди Мао71' (Mzamiru Said (71') •Мсува Саймон86' (Морис Абрахам (86') •Саматта Мбвана86' (М`Бомбва Чарльз (86')
Мпаси-Нзау Лионель•Калюлю Гедеон•Мбемба Шансель•Батубинсика Дилан•Масуаку Артур•Пикель Шарль 9'68' (Бакамбу Седрик (68') •Мутуссами Самуэль•Мвумпа Силас53' (Элиа Мешак (53') •Какута Гаэль87' (Мфулу Оменуке (87') •Висса Йоан•Майеле Фистон68' (Тшибола Аарон (68')
24 января. Стадион "Амаду Гон Кулибали".
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