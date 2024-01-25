Сборная ДР Конго снова сыграла вничью и вышла со второго места

И в третьем туре Кубка африканских наций сборная ДР Конго сыграла вничью, на сей раз против конкурентов из Танзании, которым нужна была только победа, чтобы иметь шансы на плей-офф. И все же аутсайдеры группы сегодня играли похуже противника. В любом случае зафиксирована ничья со счетом 0:0, и сборная ДР Конго с тремя очками вышла со второго места. Противник - последний.