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Кубок африканских наций

Сборная ДР Конго снова сыграла вничью и вышла со второго места

25 Января 2024 • 01:06 Комментировать
Танзания
0:0
ДР Конго
окончен

И в третьем туре Кубка африканских наций сборная ДР Конго сыграла вничью, на сей раз против конкурентов из Танзании, которым нужна была только победа, чтобы иметь шансы на плей-офф. И все же аутсайдеры группы сегодня играли похуже противника. В любом случае зафиксирована ничья со счетом 0:0, и сборная ДР Конго с тремя очками вышла со второго места. Противник - последний.

Протокол игры  
Танзания0:0ДР Конго
Манула АишиМвайкенда ЛусахоНондо БакариХамад ИбрагимХуссейни МохамедДисмас НоватусМнога ХаджиСалум Фейсал 79' (Кибу Денис ( 79') Мками Химиди Мао 71' (Mzamiru Said ( 71') Мсува Саймон 86' (Морис Абрахам ( 86') Саматта Мбвана 86' (М`Бомбва Чарльз ( 86')
Запасные: Яхья МудатириКавава КвесиСагаф МохаммедАлларахия ТарринСтарки БенБанда АбдиДиксон ДжобЗакария Абдулмалик
Мпаси-Нзау ЛионельКалюлю ГедеонМбемба ШансельБатубинсика ДиланМасуаку АртурПикель Шарль  9' 68' (Бакамбу Седрик ( 68') Мутуссами СамуэльМвумпа Силас 53' (Элиа Мешак ( 53') Какута Гаэль 87' (Мфулу Оменуке ( 87') Висса ЙоанМайеле Фистон 68' (Тшибола Аарон ( 68')
Запасные: Бака Энок ИнонгаБайейе БрайанБанза СимонБонгонда ТеоДиангана ГрэдиКайембе ЙорисБерто ДимитриСиади Баджо
24 января. Стадион "Амаду Гон Кулибали".

 

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Сборная Танзании борная ДР Конго

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