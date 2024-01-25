Сборная Марокко одолела соперников из Замбии и выиграла группу

В матче третьего тура Кубка Африки неуступчивая сборная Замбии играла против команды Марокко, которая уже вышла в плей-офф. Несмотря на такой расклад номинальные гости выглядели сильнее соперника и превзошли его по главным показателям, включая самый основной - количество голов. Удар Хакима Зиеша на 37-й минуте принес марокканцам победу со счетом 1:0 и первое место. Сборная Замбии с двумя баллами осталась третьей, но вне плей-офф на радость национальной команде Кот-д`Ивуара, которая стала четвертой лучшей командой, занявшей третью строчку.
Протокол игры
|37'Зиеш Хаким (0:1)
Муленга Тресфорд•Мвапе Танди83' (Чама Клатус (83') •Сунзу Стоппила•Мусонда Фрэнки•Мусонда Лубамба•Чайва Мигель•Чилуфя Эдвард71' (Кангва Кингс (71') •Мусонда Кеннеди71' (Сакала Фэшн (71') •Банда Эммануэль•Банда Ламек•Дака Патсон
Буну Яссин•Хакими Ашраф• 81'Агер Наиф•Абдельамид Юнис•Аттият-Аллах Яхья•Амрабат Софьян•Зиеш Хаким46' (Адли Амин (46') •Унаи Аззедин84' (Эль-Ханнус Билаль (84') •Сайбари Исмаэль68' (Эззалзули Абде (68') •Буфаль Софиан68' (Ричардсон Амир (68') •Эль-Кааби Аюб73' (Тиссудали Тарик (73')
24 января. Стадион "Лоран Поку".
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