Сборная Марокко одолела соперников из Замбии и выиграла группу

В матче третьего тура Кубка Африки неуступчивая сборная Замбии играла против команды Марокко, которая уже вышла в плей-офф. Несмотря на такой расклад номинальные гости выглядели сильнее соперника и превзошли его по главным показателям, включая самый основной - количество голов. Удар Хакима Зиеша на 37-й минуте принес марокканцам победу со счетом 1:0 и первое место. Сборная Замбии с двумя баллами осталась третьей, но вне плей-офф на радость национальной команде Кот-д`Ивуара, которая стала четвертой лучшей командой, занявшей третью строчку.