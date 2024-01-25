​Определены все пары плей-офф Кубка африканских наций

На Кубке африканских наций завершилась групповая стадия. Борьбу за трофей продолжат 16 команд, которые сформировали восемь пар плей-офф. Эти пары выглядят следующим образом:
Ангола – Намибия;
Нигерия – Камерун;
Экваториальная Гвинея – Гвинея;
Египет – ДР Конго;
Кабо-Верде – Мавритания;
Сенегал – Кот-д’Ивуар;
Мали – Буркина-Фасо;
Марокко – ЮАР.
Матчи 1/8 финала Кубка африканских наций пройдут 27, 28, 29 и 30 января.
Добавим, что действующим обладателем кубка Африки является национальная сборная Сенегала. В финале прошлого континентального футбольного форума сенегальцы обыграли Египет по пенальти после нулевой ничьей.
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