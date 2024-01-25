​Определены все пары плей-офф Кубка африканских наций

На Кубке африканских наций завершилась групповая стадия. Борьбу за трофей продолжат 16 команд, которые сформировали восемь пар плей-офф. Эти пары выглядят следующим образом:

Ангола – Намибия;

Нигерия – Камерун;

Экваториальная Гвинея – Гвинея;

Египет – ДР Конго;

Кабо-Верде – Мавритания;

Сенегал – Кот-д’Ивуар;

Мали – Буркина-Фасо;

Марокко – ЮАР.

Матчи 1/8 финала Кубка африканских наций пройдут 27, 28, 29 и 30 января.

Добавим, что действующим обладателем кубка Африки является национальная сборная Сенегала. В финале прошлого континентального футбольного форума сенегальцы обыграли Египет по пенальти после нулевой ничьей.