Ещё один тренер лишился работы после плохих выступлений на Кубке Африки. Так, Джалел Кадри больше не является рулевым сборной Туниса. Об отставке специалиста было объявлено официально.

В среду сборная Туниса не смогла обыграть ЮАР – матч завершился со счётом 0:0. Как следствие, «карфагенские орлы» заняли последнее место в своей группе с двумя зачётными баллами в кармане. Выше финишировали команды Намибии (4 очка), ЮАР (4 очка) и Мали (5 очков).

Ранее без тренеров остались сборные Кот-д’Ивуара, Ганы и Алжира. Эти команды тоже не впечатлили на Кубке Африки, хотя ивуарийцы на текущую минуту сохраняют шансы выйти в плей-офф домашнего турнира.