Сборная Туниса покидает Кубок Африки, не сумев забить команде ЮАР

Сборные ЮАР и Туниса сражались за выход из группы Кубка Африки, который гарантировала только победа. Команда Туниса провела еще один невыразительный поединок и не так часто угрожала воротам противника. Южноафриканцы также не особо усердствовали впереди и довольствовались нулевой ничьей, которая позволила им пробиться в плей-офф со второго места. Сборная Туниса набрала только два балла и едет домой.