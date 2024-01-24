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Кубок африканских наций

Сборная Туниса покидает Кубок Африки, не сумев забить команде ЮАР

24 Января 2024 • 22:02 Комментировать
ЮАР
0:0
Тунис
окончен

Сборные ЮАР и Туниса сражались за выход из группы Кубка Африки, который гарантировала только победа. Команда Туниса провела еще один невыразительный поединок и не так часто угрожала воротам противника. Южноафриканцы также не особо усердствовали впереди и довольствовались нулевой ничьей, которая позволила им пробиться в плей-офф со второго места. Сборная Туниса набрала только два балла и едет домой.

Протокол игры  
ЮАР0:0Тунис
Уильямс РонвенМудау Кхулисо 46' (Мобби Нико ( 46') Кекана ГрантМвала МотобиМодиба МафосаСитоле СфефелоМокоена ТебохоЗване Темба 80' (Монаре Табанг ( 80') Морена Тапело 67' (Масеко Тапело ( 67') Макгопа Эвиденс 84' (Лепаса Закеле ( 84') Тау Перси
Запасные: Адамс ДжейденАпполлис ОсуинМашего ТерренсМаямбела МихлалиКсулу СияндаГосс РикардоСибиси НкосинатиМотва Вели
Бен-Саид БеширКешрида ВадждиТальби МонтассарМерия ЯссинАбди АлиРафья Хамза 70' (Слити Наим ( 70') Лайдуни АиссаСхири Эльес 84' (Бен-Ромдане Мохамед Али ( 84') Слимане Анис 59' (М'Сакни Юссеф ( 59') Ачури Мохамед Элиас 70' (Джуини Хайтем ( 70') Жазири Сейфеддин 70' (Лтайеф Сайфалла ( 70')
Запасные: Валери ЯнХассан МоуэзДамен АйменСрарфи БассемХаддади УссамаМаалул АлиДжеласси Хамза
24 января. Стадион "Амаду Гон Кулибали".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Юар Сборная Туниса

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