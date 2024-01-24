Сборная Туниса покидает Кубок Африки, не сумев забить команде ЮАР

Сборные ЮАР и Туниса сражались за выход из группы Кубка Африки, который гарантировала только победа. Команда Туниса провела еще один невыразительный поединок и не так часто угрожала воротам противника. Южноафриканцы также не особо усердствовали впереди и довольствовались нулевой ничьей, которая позволила им пробиться в плей-офф со второго места. Сборная Туниса набрала только два балла и едет домой.
Протокол игры
Уильямс Ронвен•Мудау Кхулисо46' (Мобби Нико (46') •Кекана Грант•Мвала Мотоби•Модиба Мафоса•Ситоле Сфефело•Мокоена Тебохо•Зване Темба80' (Монаре Табанг (80') •Морена Тапело67' (Масеко Тапело (67') •Макгопа Эвиденс84' (Лепаса Закеле (84') •Тау Перси
Бен-Саид Бешир•Кешрида Ваджди•Тальби Монтассар•Мерия Яссин•Абди Али•Рафья Хамза70' (Слити Наим (70') •Лайдуни Аисса•Схири Эльес84' (Бен-Ромдане Мохамед Али (84') •Слимане Анис59' (М'Сакни Юссеф (59') •Ачури Мохамед Элиас70' (Джуини Хайтем (70') •Жазири Сейфеддин70' (Лтайеф Сайфалла (70')
24 января. Стадион "Амаду Гон Кулибали".
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